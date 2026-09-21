YENİ Parti ve CHP karar verdi Adalar Belediyesi seçimi ertelendi!

Adalar Belediye Başkanı Ercan Akpolat'ın tutuklanmasını ardından göreve gelen CHP'li Adalar Belediye Başkan Vekili Medine Pamuk'un istifa etmesinin ardından bugün seçim düzenlenecekti. YENİ Partili Meclis Üyeleri ile butlan CHP'sinin Meclis Üyeleri seçime katılmama kararı alınca Meclis yeter çoğunluğu sağlanamadı. Seçim 23 Eylül'e ertelendi.

YENİ PARTİ VE CHP'DEN AÇIKLAMA

YENİ Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Tüzün şunları ifade etti:

"Adalar’ın iradesini teslim almaya çalışanlara karşı, halkımızın sandıkta ortaya koyduğu iradeye sahip çıkıyoruz.

Seçim, salt çoğunluk sağlanamadığı için 23 Eylül Çarşamba saat 10.00’a ertelendi.

Yeni Parti olarak demokratik ve yasal mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz."

Butlan CHP'sinin Sözcüsü Müslim Sarı duyurdu. Sarı, seçimin 23 Eylül'e ertelendiğini belirterek şunları ifade etti:

"AKP’nin masa başı oyunlarını engellemek için bugün yapılması planlanan Adalar Belediyesi Başkan Vekilliği seçimine, Yeni Partililerle yaptığımız iş birliği sonucunda katılmama kararı aldık. Böylece salt çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle seçim, 23 Eylül Çarşamba günü saat 10.00’a ertelenmiş oldu. 2024 yerel seçimlerinde Adalar halkının sandıkta ortaya koyduğu iradeye ve verdiği oylara sahip çıkmaya, seçim sonuçlarının belediye yönetimine eksiksiz biçimde yansımasını savunmaya devam edeceğiz."

AKP'YE GEÇEBİLİR

Üsküdar’dan sonra Adalar Belediyesi de, meclisteki oy dengesi nedeniyle AKP’ye geçebilir. Adalar Belediye Meclisi’nde başkan dahil 12 belediye meclis üyesi vardı. Başkan Akpolat ve 1 meclis üyesi tutuklu. 3 kişi ise görevden uzaklaştırıldıkları için oy hakları yok. Kalan 7 üyenin 5’i CHP’li, 2’si AKP'li.

CHP’li 5 üyeden 2’sinin AKP’ye oy vereceği konuşuluyor.

Bu arada Yeni Partililer tutuklu üyenin istifasını aldılar. Yedek üyenin oyuyla tablo 4-4 oluyor. Ancak Yeni Parti’nin planı tutmazsa Üsküdar’dan sonra Adalar da AK Parti’ye geçiyor.