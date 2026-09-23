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Halk TV Spor Ebrar Karakurt muhteşem döndü: Zehra Güneş nefes kesti!

Ebrar Karakurt muhteşem döndü: Zehra Güneş nefes kesti!

Sakatlığı nedeniyle uzun süredir oynayamayan Ebrar Karakurt muhteşem döndü. Zehra Güneş nefes kesti.

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Spor Servisi
Spor Servisi Haber Editörü
Ebrar Karakurt muhteşem döndü: Zehra Güneş nefes kesti! - Fotoğraf: 1
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Milli voleybolcu Ebrar Karakurt, sakatlığı nedeniyle uzun süre oynayamamıştı. Ebrar Karakurt muhteşem döndü. Zehra Güneş nefes kesti.

Ebrar Karakurt muhteşem döndü: Zehra Güneş nefes kesti! - Fotoğraf: 2
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi ve Avrupa Şampiyonası'nda şampiyonluklara ulaştı. Ebrar, bu iki organizasyonda da sakatlığı nedeniyle forma giyemedi.

Ebrar Karakurt muhteşem döndü: Zehra Güneş nefes kesti! - Fotoğraf: 3
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Ebrar, Sultanlar Ligi öncesi İzmir'de Aras Kargo'nun düzenlediği dostluk turnuvasında uzun süre sonra ilk kez oynadı.

Ebrar Karakurt muhteşem döndü: Zehra Güneş nefes kesti! - Fotoğraf: 4
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Turnuvanın ilk maçı Eczacıbaşı ile Beşiktaş arasında oynandı. Eczacıbaşı, Elif - Dudova - Ebrar - Ishikawa - Rettke - Aslı- Simge kadrosuyla başladı. Beşiktaş ise Buket - Ndiaye - Knollema - Shemanova - Merve - Emine - Simay'la sahaya çıktı.

Ebrar Karakurt muhteşem döndü: Zehra Güneş nefes kesti! - Fotoğraf: 5
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Çekişmeli geçen maçı Eczacıbaşı 3-2 kazandı. Setler 21-25 , 25-22 , 25-12 , 21-25 ve 15-7 tamamlandı.

Ebrar Karakurt muhteşem döndü: Zehra Güneş nefes kesti! - Fotoğraf: 6
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Maçta gözler Ebrar'daydı. Ebrar'ın sakatlıktan nasıl döneceği merak konusuydu. Merakları giderdi. Muhteşem döndü. 21 sayıyla takımının en skorer ismi olurkan, galibiyette önemli rol oynadı.

Ebrar Karakurt muhteşem döndü: Zehra Güneş nefes kesti! - Fotoğraf: 7
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Günün ikinci maçı VakıfBank'la Aras Kargo arasında oynandı. VakıfBank, Cansu - Boskovic- Cazaute - Ivanovic - Zehra - Berka - Eylül'le maça başlarken, Aras Kargo Lila - Anthouli - Kalandadze - Mac May - Beliz - Bengisu - Dilek'le mücadeleye girdi.

Ebrar Karakurt muhteşem döndü: Zehra Güneş nefes kesti! - Fotoğraf: 8
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Maçı kazanan taraf VakıfBank olurken, Boskovic 25 sayıyla öne çıktı. Kaptan Zehra Güneş ise nefes keserken 9 sayıya imza attı. VakıfBank'ın 3-1 kazandığı maçın setleri 25-21 , 25-23 , 23-25 , 25-21 bitti.

Ebrar Karakurt muhteşem döndü: Zehra Güneş nefes kesti! - Fotoğraf: 9
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Aras Kargo Yönetim Kurulu, VakıfBank - Aras Kargo maçı öncesinde 2026 yazında milli takımımızda şampiyonluklar yaşayan oyuncularımıza plaket takdim etti.

Zehra Güneş Ebrar Karakurt Filenin Sultanları Vakıfbank Eczacıbaşı
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