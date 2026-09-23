Ebrar Karakurt muhteşem döndü: Zehra Güneş nefes kesti!
Sakatlığı nedeniyle uzun süredir oynayamayan Ebrar Karakurt muhteşem döndü. Zehra Güneş nefes kesti.
Milli voleybolcu Ebrar Karakurt, sakatlığı nedeniyle uzun süre oynayamamıştı. Ebrar Karakurt muhteşem döndü. Zehra Güneş nefes kesti.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi ve Avrupa Şampiyonası'nda şampiyonluklara ulaştı. Ebrar, bu iki organizasyonda da sakatlığı nedeniyle forma giyemedi.
Ebrar, Sultanlar Ligi öncesi İzmir'de Aras Kargo'nun düzenlediği dostluk turnuvasında uzun süre sonra ilk kez oynadı.
Turnuvanın ilk maçı Eczacıbaşı ile Beşiktaş arasında oynandı. Eczacıbaşı, Elif - Dudova - Ebrar - Ishikawa - Rettke - Aslı- Simge kadrosuyla başladı. Beşiktaş ise Buket - Ndiaye - Knollema - Shemanova - Merve - Emine - Simay'la sahaya çıktı.
Çekişmeli geçen maçı Eczacıbaşı 3-2 kazandı. Setler 21-25 , 25-22 , 25-12 , 21-25 ve 15-7 tamamlandı.
Maçta gözler Ebrar'daydı. Ebrar'ın sakatlıktan nasıl döneceği merak konusuydu. Merakları giderdi. Muhteşem döndü. 21 sayıyla takımının en skorer ismi olurkan, galibiyette önemli rol oynadı.
Günün ikinci maçı VakıfBank'la Aras Kargo arasında oynandı. VakıfBank, Cansu - Boskovic- Cazaute - Ivanovic - Zehra - Berka - Eylül'le maça başlarken, Aras Kargo Lila - Anthouli - Kalandadze - Mac May - Beliz - Bengisu - Dilek'le mücadeleye girdi.
Maçı kazanan taraf VakıfBank olurken, Boskovic 25 sayıyla öne çıktı. Kaptan Zehra Güneş ise nefes keserken 9 sayıya imza attı. VakıfBank'ın 3-1 kazandığı maçın setleri 25-21 , 25-23 , 23-25 , 25-21 bitti.
Aras Kargo Yönetim Kurulu, VakıfBank - Aras Kargo maçı öncesinde 2026 yazında milli takımımızda şampiyonluklar yaşayan oyuncularımıza plaket takdim etti.