Hacıosmanoğlu Arda Güler için ceza istedi

Real Madrid ve Atletico Madrid, İspanya La Liga’nın 7. haftasında karşı karşıya geldi.

Madrid derbisini 2-1’lik skorla Atletico Madrid kazanırken, maç içinde yaşanan pozisyon tartışma konusu oldu.

Derbinin 5. dakikasında topla ilerleyen Arda Güler, Atletico Madridli futbolcu Alex Baena tarafından sert bir müdahaleye maruz kaldı ve Arda’yı yerde bıraktı.

Mücadelenin hakemi Miguel Angel Ortiz Arias, pozisyonda Real Madrid lehine faul kararı verirken Baena’ya kart göstermedi.

Yaşanan pozisyon sonrası Türkiye Futbol Federasyonu’ndan flaş bir hamle geldi.

TFF ARDA GÜLER İÇİN HAREKETE GEÇTİ: CEZA İSTENDİ

Son TV’de yer alan habere göre; Hacıosmanoğlu yönetimindeki TFF, Arda Güler’e yönelik müdahaleyle ilgili inceleme başlatılması ve Alex Baena hakkında gerekli disiplin sürecinin işletilmesi için harekete geçti. Söz konusu pozisyon İspanya’da da gündem olurken, eski hakem Iturralde Gonzalez’den dikkat çeken bir değerlendirme geldi.

Gonzalez, Baena’nın Arda Güler’e arkadan diziyle yaptığı müdahalenin faul olduğunu ve pozisyonun sarı kartla cezalandırılması gerektiğini ifade etti. Karşılaşmanın ilerleyen bölümünde ise Arda Güler ile Baena bir kez daha sert bir mücadelede karşı karşıya geldi.

SÜREÇ TAKİP EDİLECEK

Türkiye Futbol Federasyonu’nun Arda Güler’in menajeri ile temasa geçtiği ve temas sonrası konuyla ilgili sürecin yakından takip edileceği yazıldı.

Federasyonun konuyla ilgili henüz resmi açıklama yapmadığı belirtildi.

TFF’nin Baena’nın müdahalesi ile ilgili attığı adımın ve disiplin sürecinin nasıl ilerleyeceği merak konusu oldu.