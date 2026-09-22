Son Dakika | Real Madrid'de sakatlık: Arda Güler kararı belli oldu

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Real Madrid, La Liga'da Atletico Madrid ile oynanan derbide sol ayak bileğinden sakatlanan Federico Valverde'nin sağlık durumuna dair açıklama yaptı.

Kulüpten yapılan açıklamada, ''Real Madrid Sağlık Ekibi tarafından bugün oyuncumuz Fede Valverde'ye yapılan testler sonucunda, sol ayak bileğinde 3. derece burkulma teşhisi konmuştur. İyileşme süreci takip edilecektir.'' ifadeleri kullanıldı.

Valverde’nin sakatlığına, Kang-In Lee’nin müdahalesinin sebep olduğu ifade edildi.

SAHALARDAN UZAK KALACAĞI SÜRE BELLİ OLDU

İspanyol basınında çıkan haberlere göre; 3. derece ifadesine rağmen Urugaylı yıldızın 2-3 ay değil, yaklaşık 1 ayı bulacağı belirtildi.

Real Madrid ise yıldız oyuncunun dönüş tarihine ilişkin bir açıklama yapmadı.

Valverde, yaşadığı sakatlık nedeniyle Uruguay Milli Takımı’nın maçlarında oynayamayacak.

Yıldız futbolcunun La Liga'da Villarreal ile oynanacak maça yetişip yetişmeyeceği ise belirsizliğini koruyor.

ARDA GÜLER KARARI VERİLDİ

Real Madrid teknik direktörü Jose Mourinho, Federico Valverde'nin yokluğunda Arda Güler ile ilgili kararını verdi.

Arda Güler'in bu gelişme ile birlikte ilk 11'de şans bulması kesinleşti.