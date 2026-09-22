AKP'nin 'vatandaşı soyma planını' açıkladı: 338 TL'lik yol 1890 TL'ye çıkacak

Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, otoyol özelleştirmesine ilişkin hesaplamalarını paylaştı. Açıklamasında, özelleştirme kapsamındaki KGM Anadolu Otoyolu'nun, güzergahı, uzunluğu ve mevcut geçiş ücretine ilişkin bilgiler verdi. Geçiş ücretinin 1890 TL'ye kadar çıkabileceğini savundu.

'VATANDAŞA İHANET NİTELİĞİNDE'

Yavuzyılmaz, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Tüm Türkiye'nin dikkatine! AKP'nin vatandaşa ihanet niteliğindeki köprü ve otoyol özelleştirme planının faturasını tek tek açıklıyoruz. Özelleştirme kapsamına alınan; Otoyolun adı: KGM Anadolu Otoyolu. Güzergahı: İstanbul-Ankara. Uzunluğu: 379 km. Geçiş ücreti: 338 TL. Bu özelleştirme gerçekleşirse, araç geçiş ücretine yapılması beklenen zam oranı yüzde 460 peki nasıl?"

'ARADAKİ FARK 4,6 KAT'

Yavuzyılmaz, kamunun işlettiği Anadolu Otoyolu ile Yap-İşlet-Devret modeliyle yapılan Kuzey Marmara Otoyolu arasındaki ücret farkına dikkat çekti:

"Karayolları 1.Bölge'deki, İstanbul-Ankara güzergahını kapsayan, kamunun işlettiği, Anadolu Otoyolu'ndaki araç geçiş ücreti: Kilometre başına 0,89 TL. Aynı güzergahta bulunan ve Yap-İşlet-Devret modeliyle yapılan, yandaş şirketlerin işlettiği, Kuzey Marmara Otoyolu'nun şu anda araç geçiş ücreti: Kilometre başına 4,96 TL. Aradaki fark 4,6 kat."

YÜZDE 460 ZAM İDDİASI

Yavuzyılmaz, özelleştirme gerçekleşirse mevcut geçiş ücretinin kademeli olarak 1.890 TL'ye çıkacağını öne sürdü:

"Sonuç: KGM Anadolu Otoyolu özelleştirilirse; Şu anda 338 TL olan araç geçiş ücreti, kademe kademe 1.890 TL'ye kadar çıkacak! Bu da yüzde 460'a kadar zam demek! Bunun adı vatandaşı soyma planıdır."