Deniz Yavuzyılmaz fon yatırımcılarına seslendi: AKP tarafından tuzağa düşürüldünüz

YENİ Parti Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, 7 portföy yatırım şirketine bağlı 131 yatırım fonunun tasfiye süreciyle patlak veren büyük krize ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Yavuzyılmaz, Tera’nın kapalı fonunda manüplasyon yapan 12 kişi hariç binlerce kişinin kaybettiğini bildirdi.

"BU SORUNU ÇÖZEMEYECEKLER"

Deniz Yavuzyılmaz, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Tera’nın kapalı fonunda manüplasyon yapan 12 şerefsizin dışındaki; 7 şirkete ait 131 fondaki 511 bin mağdur fon yatırımcısına sesleniyorum! AKP tarafından tuzağa düşürüldünüz! 17 Eylül operasyonundan, önceden haberi olup da, sistemden çıkış yapanlar tarafından dolandırıldınız. Ortamı sizin dolandırılmanıza uygun hale getirenler, tabii ki kendi yarattıkları bu sorunu da çözmeyecekler. Ölümü gösterip sıtmaya razı ederek, birikiminizin ya çoğunu ya da tümünü yok edecekler."

Meselelerin çözümünün iktidarın değişmesinden geçtiğini savunan Yavuzyılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Zira birikiminizin tek kurtuluşu, paranızın zimmetine geçirenlerden geri alınmasıdır. Onu da AKP yapamaz. Çünkü zaten bu rezilliğin dibine kadar batmıştır. 511 bin mağdur fon yatırımcısı’na sesleniyorum! AKP’nin size attığı bu tokadı unutmayın!"

YENİ Partili vekil, açıklamasını "Ve hep hatırlayın: YENİ Parti paranızın izini sürecek ve iktidara geldiğinde hortumlayanlardan tahsil edecek!" diyerek tamamladı.

12 GİZLİ İSİM

Yavuzyılmaz'ın bahsettiği 12 kişiyi ise ekonomi gazetecisi Erdal Sağlam gündeme getirmişti.

Sağlam, borsa skandalında serbest fon değerlerini suni olarak yükseltip TEFAS elektronik fon sistemine girerek küçük yatırımcıyı cezbedip paralarını “silkeleyerek” çıkan 12 kişi olduğunu iddia etmişti.

Sağlam, bu kişiler için çoğunun siyasi bağlantıları olduğunu öğreni de söylemişti.