Real Madrid'de Arda Güler tartışması: Olay yorum

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İspanya La Liga’nın 7. haftasında Real Madrid, konuk olduğu Atletico Madrid’e 2-1 mağlup oldu ve liderlik yarışında önemli bir kayıp yaşadı.

Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler mücadeleye ilk 11’de başlarken, 54. dakikada yerini Antonio Rüdiger’e bıraktı.