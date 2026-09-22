Real Madrid'de Arda Güler tartışması: Olay yorum
Real Madrid'in La Liga'da Atletico Madrid'e 2-1 kaybettiği maç sonrası Arda Güler tartışması çıktı. Canlı yayında olay yorum yapıldı.
İspanya La Liga’nın 7. haftasında Real Madrid, konuk olduğu Atletico Madrid’e 2-1 mağlup oldu ve liderlik yarışında önemli bir kayıp yaşadı.
Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler mücadeleye ilk 11’de başlarken, 54. dakikada yerini Antonio Rüdiger’e bıraktı.
Real Madrid’in Atletico Madrid derbisinde kullandığı serbest vuruşlar, Cadena COPE'un El Partidazo programında yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.
Yorumcu Paco Gonzalez, Arda Güler’in oyundan çıkması sonrası serbest vuruşların Kylian Mbappe’ye kalmasının ardından takımın teknik kalitesini sorguladı.
Konuyla ilgili konuşan Gonzalez, "Real Madrid'in kadrosunun kalitesine bakın! Gol kralınız, Arda Güler oynamadığında serbest vuruşları kullanan kişi…" dedi.
Konuşmasını sürdüren Gonzalez, "Arda Güler yokken iyi bir orta yapabilecek tek bir oyuncu bile yok mu takımda? Kadro geçen sezonla aynı; orta yapabilecek teknik beceriye sahip oyuncularınız eksik." ifadelerini kullandı.
İspanyol gazeteci, Jose Mourinho'nun elindeki kadronun kalitesine yönelik soru işaretlerini gündeme getirdi. Kadroda Arda Güler ve Bernardo Silva dışında isabetli orta yapabilen oyuncu sayısının oldukça sınırlı olduğuna dikkat çekildi.
Öte yandan Bernardo Silva'nın çoğu karşılaşmada ilk 11'de düşünülmemesi, takımın duran toplardaki sorununa da çözüm bulunmasını zorlaştırıyor.
Real Madrid formasıyla bu sezon 7 maça çıkan Arda Güler, 1 gol atarken 3 asist yaptı ve 4 gole doğrudan katkı sağladı.