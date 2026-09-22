Dev otoyol projesinde yol çöktü: Şirkete 3 yıl yasak geldi

Maliyeti milyarları bulan devasa bir otoyol projesinin açılışından sadece birkaç gün sonra çökmesi ve düzinelerce noktasında çukurlar oluşması üzerine yetkili makamlar harekete geçti. İnşaat hataları ve erken hasarlar nedeniyle açılan soruşturmanın ardından, projeyi üstlenen ana yüklenici şirket ve iştirakine tam 3 yıl boyunca tüm kamu ihalelerinden men cezası verildi.

Yolların hasar görmesiyle birlikte güzergahtaki geçiş ücreti tahsilatı geçici olarak durdurulurken, oluşan tüm maddi zararın tazmininden sorumlu şirket de resmen belirlendi.

Şirkete en sert cezayı kestiler ve 3 yıl yasakladılar.

AÇILIŞTAN SADECE 12 GÜN SONRA ÇÖKTÜ

13 Temmuz tarihinde Hindistan’ın en kalabalık eyaleti olan Uttar Pradesh'in Başbakan Yogi Adityanath, Savunma Bakanı Rajnath Singh ve Ulaştırma Bakanı Nitin Gadkari tarafından büyük bir törenle hizmete açılan devasa otoyol projesi, kısa sürede büyük bir skandala dönüştü. Tam 4.200 crore rupi maliyetle inşa edilen yüksek hızlı otoyolun büyük bir bölümü, açılışın üzerinden sadece 12 gün geçmesine rağmen çöktü.

Açılışın ardından geçen 26 gün içinde ise yolun 74 farklı noktasında çukurlar ve ağır yol hasarları meydana geldi. Projenin çeşitli bölümlerinde yaşanan bu erken çökmeler, hem inşaat kalitesini hem de denetim mekanizmalarını ciddi şekilde tartışmaya açtı.

EN SERT CEZAYI KESİP 3 YIL YASAKLADILAR

NDTV'nin haberine göre, yoldaki çöküntüler ve oluşan tehlikeli çukurlar üzerine konu yargıya taşındı. Allahabad Yüksek Mahkemesi'nin Lucknow Şubesi konuyu gündemine alarak merkezi ve eyalet hükümetlerinden resmi yanıt talep etti. Yargı sürecinin ve yapılan teknik incelemelerin ardından Hindistan Ulusal Karayolları Kurumu (NHAI), 11 Eylül tarihinde yayımladığı resmi bir mektupla yaptırım kararını duyurdu.

İnşaat hataları ve yol çökmeleri gerekçesiyle Hindistan'da otoyolu inşa eden yüklenici firma PNC Infratech ve iştiraki Awadh Expressway Private Limited, 3 yıl süreyle kamu ihalelerinden men edildi. Alınan bu karar, sözleşme şartları uyarınca şirkete karşı uygulanabilecek en sert yaptırım olarak kayıtlara geçti.

ŞİRKET YASAL YOLLARA BAŞVURUYOR

Alınan karar doğrultusunda PNC Infratech; Karayolu Ulaştırma ve Otoyollar Bakanlığı (MoRTH), NHAI veya bunlara bağlı kuruluşlar tarafından Hindistan genelinde açılacak yeni ihalelere 3 yıl boyunca teklif veremeyecek. Uygulanan yaptırım şirketin mevcut ve devam eden projelerini etkilemezken, firma yetkilileri karara karşı yasal yolları araştırdıklarını ifade etti.

GİŞE ÜCRETLERİ DURDURULDU: ZARARI YÜKLENİCİ ÖDEYECEK!

Yapılan incelemeler devam ederken Hindistan'daki bu otoyolun tamamında uygulanan geçiş ücreti tahsilatı geçici olarak tamamen durduruldu. Gişe ücretlerinin alınmaması sebebiyle oluşan devasa zararların ve yol tamirat maliyetlerinin tazmininden sorumlu şirket de yetkili kurumlarca belirlendi.