Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Spor Süper Lig ekibi stadını kiralıyor

Süper Lig ekibi stadını kiralıyor

Süper Lig ekibi flaş bir hamleye imza attı ve stadını kiralamak için harekete geçti. Gözler Bakanlık'tan gelecek habere çevrildi.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Spor Servisi
Spor Servisi Haber Editörü
Son Güncelleme:
Süper Lig ekibi stadını kiralıyor - Fotoğraf: 1
1 9

Süper Lig'deki ilk sezonunu yaşayan Arca Çorum FK, kulübün geleceğini şekillendirecek önemli bir proje için geri sayıma geçti. Kırmızı - Siyahlı yönetim uzun süredir üzerinde çalıştığı stadyum kiralama sürecinde sona yaklaştı.

Süper Lig ekibi stadını kiralıyor - Fotoğraf: 2
2 9

Anadolu kulübünün hem kurumsal yapısını güçlendirmek hem de gelir kaynaklarını artırmak amacıyla yürüttüğü çalışma kapsamında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile yapılan görüşmeler tamamlandı.

Süper Lig ekibi stadını kiralıyor - Fotoğraf: 3
3 9

Taraflar arasında hazırlanan evraklar imzalanarak onay için Gençlik ve Spor Bakanlığı'na gönderildi.

Süper Lig ekibi stadını kiralıyor - Fotoğraf: 4
4 9

GÖZLER BAKANLIKTA

Milli ara döneminde kiralama işleminin resmiyet kazanması bekleniyor. Bakanlığın onay vermesinin ardından son imzaların atılmasıyla birlikte stadyumun kullanım hakları Çorum FK'nın kontrolüne geçecek.

Süper Lig ekibi stadını kiralıyor - Fotoğraf: 5
5 9

DÖNÜM NOKTASI

Bu gelişme, kulübün tesisleşme ve marka değeri açısından önemli bir dönüm noktası olarak görülüyor.

Süper Lig ekibi stadını kiralıyor - Fotoğraf: 6
6 9

GELİRLERDE ÖNEMLİ ARTIŞ

Stadyumun kiralanmasının ardından Çorum FK, reklam alanları, sponsorluk anlaşmaları ve maç günü organizasyonları konusunda daha geniş yetkilere sahip olacak. Böylece kulübün ticari gelirlerini artırması ve mali yapısını güçlendirmesi hedefleniyor.

Süper Lig ekibi stadını kiralıyor - Fotoğraf: 7
7 9

MAÇ GÜNÜ PARA BASACAK

Yönetimin özellikle Çorum FK'nın maç günü gelirleri ve stat içi reklam çalışmalarından önemli bir ekonomik katkı beklediği ifade ediliyor.

Süper Lig ekibi stadını kiralıyor - Fotoğraf: 8
8 9

SIRADAKİ HEDEF İSİM SPONSORLUĞU

Kiralama sürecinin tamamlanmasının ardından kulübün gündemindeki en önemli proje ise stadyum isim sponsorluğu olacak. Yönetimin bu konuda çeşitli firmalarla temas halinde olduğu ve görüşmelerin sürdüğü öğrenildi.

Süper Lig ekibi stadını kiralıyor - Fotoğraf: 9
9 9

Resmi imzaların atılmasıyla birlikte isim sponsorluğu konusunda da somut adımların atılması bekleniyor. Çorum FK, bu anlaşmayla birlikte hem marka değerini yükseltmeyi hem de uzun vadeli gelir elde etmeyi amaçlıyor.

Çorum FK Süper Lig
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro