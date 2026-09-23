Süper Lig ekibi stadını kiralıyor
Süper Lig ekibi flaş bir hamleye imza attı ve stadını kiralamak için harekete geçti. Gözler Bakanlık'tan gelecek habere çevrildi.
Süper Lig'deki ilk sezonunu yaşayan Arca Çorum FK, kulübün geleceğini şekillendirecek önemli bir proje için geri sayıma geçti. Kırmızı - Siyahlı yönetim uzun süredir üzerinde çalıştığı stadyum kiralama sürecinde sona yaklaştı.
Anadolu kulübünün hem kurumsal yapısını güçlendirmek hem de gelir kaynaklarını artırmak amacıyla yürüttüğü çalışma kapsamında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile yapılan görüşmeler tamamlandı.
Taraflar arasında hazırlanan evraklar imzalanarak onay için Gençlik ve Spor Bakanlığı'na gönderildi.
GÖZLER BAKANLIKTA
Milli ara döneminde kiralama işleminin resmiyet kazanması bekleniyor. Bakanlığın onay vermesinin ardından son imzaların atılmasıyla birlikte stadyumun kullanım hakları Çorum FK'nın kontrolüne geçecek.
DÖNÜM NOKTASI
Bu gelişme, kulübün tesisleşme ve marka değeri açısından önemli bir dönüm noktası olarak görülüyor.
GELİRLERDE ÖNEMLİ ARTIŞ
Stadyumun kiralanmasının ardından Çorum FK, reklam alanları, sponsorluk anlaşmaları ve maç günü organizasyonları konusunda daha geniş yetkilere sahip olacak. Böylece kulübün ticari gelirlerini artırması ve mali yapısını güçlendirmesi hedefleniyor.
MAÇ GÜNÜ PARA BASACAK
Yönetimin özellikle Çorum FK'nın maç günü gelirleri ve stat içi reklam çalışmalarından önemli bir ekonomik katkı beklediği ifade ediliyor.
SIRADAKİ HEDEF İSİM SPONSORLUĞU
Kiralama sürecinin tamamlanmasının ardından kulübün gündemindeki en önemli proje ise stadyum isim sponsorluğu olacak. Yönetimin bu konuda çeşitli firmalarla temas halinde olduğu ve görüşmelerin sürdüğü öğrenildi.
Resmi imzaların atılmasıyla birlikte isim sponsorluğu konusunda da somut adımların atılması bekleniyor. Çorum FK, bu anlaşmayla birlikte hem marka değerini yükseltmeyi hem de uzun vadeli gelir elde etmeyi amaçlıyor.