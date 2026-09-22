Aziz Yıldırım maç öncesi takımı topladı: İsmail Kartal kararını duyurdu

Süper Lig'de Eyüpspor'u 8-0 mağlup etmeyi başaran Fenerbahçe milli araya galibiyetle girdi. Takımda moraller tavan yaparken karşılaşma öncesi Aziz Yıldırım'dan İsmail Kartal'a sürpriz bir destek geldi.

"HERKES GİDER O KALIR"

Takvim'de yer alan habere göre; Başkan Aziz Yıldırım hafta içerisinde takımla bir toplantı yaptı. Yıldırım görüşmede İsmail Kartal'a olan güvenini net bir şekilde dile getirdi.

Deneyimli teknik adamın takımda kalacağına vurgu yapan Aziz Yıldırım, "Teknik direktörümüz İsmail Kartal'a sonuna kadar güveniyorum. Onun önderliğinde sizlerin büyük başarılara imza atacağınızı düşünüyorum. Herkes gider o kalır!" sözlerini sarf etti.

Haberde İsmail Kartal'ın bu sözler üzerine duygu dolu anlar yaşadığı ve Aziz Yıldırım'a teşekkür ettiği ifade edildi.

GALİBİYET SONRASI ARAYIP TEBRİK ETTİ

Aziz Yıldırım'ın ayrıca 8-0'lık Eyüpspor galibiyetinin ardından İsmail Kartal'ı arayarak özel tebrik ettiği belirtildi.