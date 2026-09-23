Fon vurguncuları, Cübbeli Ahmet’in dünürü ile termal otel inşa ediyordu

Uygun koşullarda ev veya otomobil alma hayali kuran on binlerce ailenin Katılımevim ve Birevim’e yatırdığı paralarla lüks jet ve yat alan Muhammed Yarız ile Serdar Turhan’ın dikkat çeken bir ortaklık yaptığı ortaya çıktı.

Üç ismin ortak göründüğü şirket geçen yıl kuruldu.

50 MİLYON SERMAYELİ ŞİRKET GEÇEN YIL KURULDU

Fon soruşturması kapsamında tutuklanan Yarız ve Turhan’ın, Cübbeli Ahmet’in dünürü Ahmet Palazoğlu ile ortaklık yaptığı ortaya çıktı. Anılan şirket Esam Gayrimenkul Turizm AŞ. 50 milyon TL sermayeli şirket geçen yıl 25 Ağustos’ta kuruldu.

229 odalı otel 51 bin 501 metrekare alan üzerinde inşa ediliyordu.

YÜZDE 50 HİSSE YARIZ VE TURHAN’IN

Ticaret sicil gazetesi kayıtlarına göre söz konusu şirketin yüzde 50 hissesi Ahmet Palazoğlu’na kalan yüzde 50 hisse ise eşit oranda Muhammed Yarız ve Serdar Turhan’a ait. Cübbeli Ahmet’in damadı Esat Palazoğlu’nun da söz konusu şirkette payının olduğu kaydedildi.

Pusula'ya ait özel jetle bir çok kez umreye gidildi.

Esam isminin de, Esar Palazoğlu, Serdar Turhan, Ahmet Palazoğlu ve Muhammed Yarız’ın isimlerinin baş harfinden oluştuğu değerlendiriliyor. Konu ile ilgili telefonla ulaştığımız Esat Palazoğlu’nun bir çalışanı aracılığı ile “Söz konusu şirket ile ilgim yok” mesajını iletti.

Muhammed Yarız'ın 14.5 milyon dolara lüks yat aldı.

OTEL 51 DÖNÜM ARAZİ ÜZERİNDE İNŞA EDİLİYOR

Esam Gayrimenkul Turizm AŞ, Bolu Karacasu’da dev bir termal otel inşa ediyor. Anılan otelin İslami termal otel konsepti ile işletilmesinin planlandığı kaydedildi. 51 bin 501 metrekare alan üzerine inşa edilen otelde 229 odanın yapılması planlanıyordu. Kadın-erkek ayrı, açık ve kapalı havuzların inşa edileceği otelin 3 ayrı blok ve 9 kat olarak planlanıyordu.

Muhammed Yarız ve Serdar Turhan tutuklandı.

OTELDEKİ PAYLARINA EL KONULDU

Öte yandan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, fon soruşturması kapsamında 12 kişinin mal varlığına el koyma kararı talep etti. Sulh ceza hakimliğince, aralarında Emre Tezmen, Muhammed Yarız ve Namık Kemal Gökalp’in de aralarında olduğu 12 kişi için verilen el koyma kararı bugün ilgili kurumlara gönderildi.

Muhammed Yarız ve Serdar Turhan’ın Esam Gayrimenkul AŞ’deki paylarına da el konulduğu öğrenildi.