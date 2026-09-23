Göç yolunda dehşeti yaşadılar: Bir daha asla kanat çırpamayacaklar

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Kuşların kafes ortamında yaşadığı psikolojik çöküşe dikkat çeken Coşkun, doğadaki serbestliğin yerini stresin aldığını kaydetti. Coşkun, "Göç kendi doğalarında bulunan bir olay. Sıcak iklimlere doğru göçler genellikle gerçekleşiyor. Bunu bir daha yapamayacak olmaları, sürekli bir yerde sabit kalacak olmaları, bir kafes içinde yaşayacak olmaları onları zaten genel olarak etkiliyor. Çünkü hayvanların genel doğasında sabit bir yerde bulunma yok. Genel olarak da sürüye katılamamak onlar için pek sağlıklı olmuyor. Çünkü hayvanlar çok stresliler" uyarısını yaptı.