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Aldatılan kadın intikamını 200 TL ile aldı

Kuyumcuda ödeme için kullanılan 200 TL’lik banknot üzerindeki el yazısı not dikkat çekti. Yuvasının yıkıldığını öne süren bir kadının, sorumlu tuttuğu kişinin telefon numarasını ve ağır ifadeleri banknota yazdığı iddia edildi.

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Aldatılan kadın intikamını 200 TL ile aldı

Bir müşterinin kuyumcuda yaptığı alışveriş sırasında dikkatleri bir detay çekti. Ödeme sırasında verilen 200 TL’lik banknotu inceleyen kuyumcu, paranın üzerinde el yazısıyla yazılmış çeşitli ifadeler bulunduğunu fark etti. Banknotun hem ön hem de arka yüzünde farklı notların yer aldığı görüldü.

"NURCAN" İSİMLİ KİŞİYİ HEDEF ALDI

Banknotta yer alan yazılarda, yuvasının yıkıldığını öne süren bir kadının, yaşadıklarından sorumlu tuttuğu “Nurcan” isimli diğer kadına yönelik ifadeler kullandığı görüldü. Kadının, hedef aldığı kişinin telefon numarasını da banknotun üzerine yazdığı ve sitem içeren ağır sözlere yer verdiği belirtildi.

Aldatılan kadın intikamını 200 TL ile aldı - Resim : 1

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MESAJINI BANKNOTA YAZDI

Banknot üzerindeki ifadelerin, yaşadığı bir ilişki nedeniyle mağdur olduğunu düşünen kişinin tepkisini yansıtmak amacıyla kaleme alındığı değerlendirildi. Kuyumcuda ortaya çıkan banknot, üzerindeki sıra dışı mesajlar nedeniyle çevrede bulunan kişilerin de dikkatini çekti.

Banknotun sosyal medyada da paylaşılmasının beklendiği belirtilirken, olay çevrede “intikamın adresi bu kez 200 TL oldu” yorumlarına neden oldu.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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