Burcu Köksal'dan Atatürk fotoğrafının yerine Erdoğan fotoğrafı

AKP'li Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal’ın makam odasında dikkat çeken bir değişiklik yapıldı. Köksal’ın yurttaşları ve konuklarını ağırladığı odada daha önce bulunan Mustafa Kemal Atatürk fotoğrafının yerinde artık AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın fotoğraflarının bulunduğu görüldü.

CHP’den istifa ederek AKP’ye katılan Köksal’ın belediyedeki makam odasında yapılan bu değişiklik siyasi tartışmayı da beraberinde getirdi. Odadaki duvarda daha önce yer alan Atatürk fotoğrafının kaldırılarak yerine Erdoğan’a ait fotoğrafların asıldığı görüldü.

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Dört dönem CHP’den milletvekilliği yapan ve bir dönem CHP Grup Başkanvekilliği görevini üstlenen Köksal, mayıs ayında partisinden istifa etti. Köksal, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın rozet taktığı törenle AKP’ye katıldı.

MUHALEFET OYLARI İLE SEÇİLMİŞTİ

Köksal, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP’nin Afyonkarahisar Belediye Başkan adayı olarak yarıştı. Seçimde yüzde 50,73 oy alan Köksal, kentin ilk kadın belediye başkanı oldu.

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AKP’ye katılmasının ardından muhalefete yönelik açıklamalarıyla da gündeme gelen Köksal’ın makam odasında yapılan fotoğraf değişikliği tepkileri de beraberinde getirdi.