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Burcu Köksal'dan Atatürk fotoğrafının yerine Erdoğan fotoğrafı

CHP’den istifa ederek AKP’ye geçen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal konuklarını ağırladığı odada daha önce duvarda bulunan Atatürk fotoğrafının yerine Erdoğan fotoğrafları astı.

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Burcu Köksal'dan Atatürk fotoğrafının yerine Erdoğan fotoğrafı
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AKP'li Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal’ın makam odasında dikkat çeken bir değişiklik yapıldı. Köksal’ın yurttaşları ve konuklarını ağırladığı odada daha önce bulunan Mustafa Kemal Atatürk fotoğrafının yerinde artık AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın fotoğraflarının bulunduğu görüldü.

Burcu Köksal'dan Atatürk fotoğrafının yerine Erdoğan fotoğrafı - Resim : 1

CHP’den istifa ederek AKP’ye katılan Köksal’ın belediyedeki makam odasında yapılan bu değişiklik siyasi tartışmayı da beraberinde getirdi. Odadaki duvarda daha önce yer alan Atatürk fotoğrafının kaldırılarak yerine Erdoğan’a ait fotoğrafların asıldığı görüldü.

Burcu Köksal'dan Atatürk fotoğrafının yerine Erdoğan fotoğrafı - Resim : 2
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Dört dönem CHP’den milletvekilliği yapan ve bir dönem CHP Grup Başkanvekilliği görevini üstlenen Köksal, mayıs ayında partisinden istifa etti. Köksal, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın rozet taktığı törenle AKP’ye katıldı.

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MUHALEFET OYLARI İLE SEÇİLMİŞTİ

Köksal, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP’nin Afyonkarahisar Belediye Başkan adayı olarak yarıştı. Seçimde yüzde 50,73 oy alan Köksal, kentin ilk kadın belediye başkanı oldu.

Burcu Köksal'dan Atatürk fotoğrafının yerine Erdoğan fotoğrafı - Resim : 4
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AKP’ye katılmasının ardından muhalefete yönelik açıklamalarıyla da gündeme gelen Köksal’ın makam odasında yapılan fotoğraf değişikliği tepkileri de beraberinde getirdi.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Afyonkarahisar Burcu Köksal CHP AK Parti
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