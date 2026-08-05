AKP'li Burcu Köksal YENİ Partili ismin itirazına dayanamadı: Oturumu kapatıp Meclis'ten çıktı

Afyonkarahisar Belediye Meclisi'nin ağustos ayı toplantısında AKP'nin CHP'den transferi Belediye Başkanı Burcu Köksal ile YENİ Partili Meclis Üyesi Ramazan Akgöz arasında gündem maddelerinin görüşülme usulü üzerinden tartışma çıktı. Akgöz, gündem maddeleri oylanmadan önce meclis üyelerine görüş bildirme hakkı verilmesi gerektiğini savunurken, Köksal ise muhalefetin geçmişte oylamalar tamamlandıktan sonra konuştuğunu söyledi.

Köksal, Akgöz'ü ünlü olmaya çalışmakla suçlarken Meclis oturumunu kapattı. Akgöz yanıtını sosyal medya hesabından verdi. Öte yandan Köksal'ın avukatlık stajını Akgöz'ün yanında yaptığı iddiası dikkat çekti.

AKP'Lİ BURCU KÖKSAL YENİ PARTİLİ İSMİN İTİRAZINA DAYANAMADI

Afyon Postası'nın haberine göre, Meclis toplantısında söz alan Ramazan Akgöz, gündem maddeleri görüşülmeden önce meclis üyelerine söz verilmesi gerektiğini belirtti.

Akgöz, amaçlarının çalışmalara katkı sunmak olduğunu belirterek, maddeler oylanmadan önce lehte veya aleyhte görüşlerini açıklamak istediklerini söyledi. Geçmiş dönemlerde muhalefetin daha fazla söz hakkı kullandığını da savundu.

Burcu Köksal ise Akgöz'ün eleştirilerine, muhalefetin geçmişte oylamalar tamamlandıktan sonra konuştuğunu söyleyerek karşılık verdi.

Tartışmanın sürmesi üzerine Köksal, Akgöz'ü "ünlü olmak derdindesiniz" diyerek suçladı. Köksal, Akgöz'e basın açıklaması yapmak istiyorsa Zafer Meydanı'nda veya partisinin binasında açıklama yapabileceğini söyleyerek, "Hangi partideyseniz o partinin binasında basın açıklaması yapabilirsiniz. Burası siyaset makamı değil. Burası hizmet makamı" dedi.

Akgöz'ün maddeler üzerinde görüşlerini açıklamak istediğini yinelemesi üzerine Köksal, maddelerin zaten oylandığını belirterek, Akgöz'ün "polemik ürettiğini" savundu. Köksal, "Buradaki amacınız hizmet etmek değil. Yıllardır yaptığınız aynı şeylere devam ediyorsunuz" ifadelerini kullandı.

OTURUMU KAPATIP MECLİS'TEN ÇIKTI

Tartışmanın devam etmesinin ardından Köksal, "Arkadaşlar toplantı burada bitmiştir. Herkese iyi akşamlar, sağlıklı günler" diyerek oturumu kapattı ve salondan ayrıldı.

Toplantının kapanmasının ardından Akgöz yeniden söz almaya çalışırken salondan bir kişinin de tartışmaya dahil olduğu görüldü. Salondan yükselen bir seste, "Demokrasiyle yönetiliyorsa kesinlikle söz hakkı vermek zorundasınız. Burası otokrasi değil" ifadeleri kullanıldı.

AKGÖZ KARŞILIĞINI SOSYAL MEDYADAN VERDİ

Ramazan Akgöz ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla toplantıda yaşananlara tepki gösterdi.

Akgöz, meclis üyelerinin gündem maddeleri karara bağlanmadan önce görüş bildirme hakkının engellendiğini savundu. Amaçlarının kaos veya polemik yaratmak olmadığını belirten Akgöz, hukuki sınırlar ve içtüzük çerçevesinde görüşlerini sunarak Afyonkarahisar için alınacak kararlara katkı sağlamayı hedeflediklerini ifade etti.

Köksal'ın kendilerine basın açıklaması için Zafer Meydanı veya parti binalarını adres göstermesini eleştiren Akgöz, "Bizim tek derdimiz Afyonkarahisar halkının bize verdiği temsil yetkisini meclis çatısı altında layıkıyla yerine getirmektir" dedi.

Akgöz ayrıca farklı görüşlere tahammül edilmemesinin ve muhalif seslerin susturulmasının demokrasiyle değil, "otokrasiyle" açıklanabileceğini savundu. Mecliste bundan sonraki süreçte söz haklarına saygı duyulan, katılımcı ve usule uygun bir yönetim anlayışı beklediğini belirtti.