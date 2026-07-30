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Halk TV Türkiye CHP'den AKP'ye geçen Burcu Köksal'dan "Pes" dedirten paylaşım: Sinem Dedetaş'ın gözaltına alınmasını kutladı!

CHP'den AKP'ye geçen Burcu Köksal'dan "Pes" dedirten paylaşım: Sinem Dedetaş'ın gözaltına alınmasını kutladı!

CHP'den AKP'ye geçen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın gözaltına alınmasını isim vermeden kutladı. Köksal'ın sosyal medya paylaşımına tepki yağdı.

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CHP'den AKP'ye geçen Burcu Köksal'dan "Pes" dedirten paylaşım: Sinem Dedetaş'ın gözaltına alınmasını kutladı!
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CHP'den istifa ederek AKP'ye katılan Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın gözaltına alındığı gün yaptığı sosyal medya paylaşımıyla "pes" dedirtti.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Sinem Dedetaş'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi hakkında gözaltı işlemi uygulanırken Köksal bu durumu adeta kutladı.

Köksal, isim vermeden sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hayatın en değişmez formülünü bir yere not alın lütfen! Eden bulur" ifadelerini kullandı.

Paylaşım kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, çok sayıda kullanıcı Köksal'a tepki gösteren yorumlar yaptı.

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NE OLMUŞTU?

Köksal, CHP'den ayrılma sürecinde parti yönetimiyle yaşadığı görüş ayrılıklarını gerekçe göstermiş, istifasının ardından AKP saflarına katılmıştı.

Rozetini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın taktığı Köksal, daha sonra yaptığı açıklamalarda Özgür Özel'in yönetimini ve tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu eleştiren değerlendirmelerde bulunmuştu.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Burcu Köksal Üsküdar
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