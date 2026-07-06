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AKP'li Burcu Köksal'dan Adalet Bakanı Akın Gürlek'e ziyaret

CHP'den istifa ederek AKP'ye geçen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, Adalet Bakanı Akın Gürlek'i ziyaret etti.

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AKP'li Burcu Köksal'dan Adalet Bakanı Akın Gürlek'e ziyaret

Yerel seçimlerde CHP'den seçilen ve partisinden ayrılarak AKP'ye geçen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, Adalet Bakanı Akın Gürlek'i ziyaret etti.

Köksal, sosyal medya hesabından ziyarette çekilen bir kareyi paylaştı.

AKP'Lİ KÖKSAL'DAN GÜRLEK'E ZİYARET

"Adalet Bakanımız Sayın Akın Gürlek’i ziyaret ettim." diyen AKP'li Burcu Köksal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Gürlek'e misafirperverliğinden dolayı teşekkür ettiğini belirtti.

AKP'li Burcu Köksal'dan Adalet Bakanı Akın Gürlek'e ziyaret - Resim : 1
AKP'li Burcu Köksal'ın X paylaşımı (6 Temmuz 2026)
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NE OLMUŞTU?

2024 Yerel Seçimleri'nde CHP'den Afyonkarahisar Belediye Başkanı seçilen Burcu Köksal, geçtiğimiz mayıs ayında AKP'ye geçmişti.

Köksal'a parti rozeti, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından takılmıştı. Köksal, AKP'ye katıldığı gün yaptığı konuşmada "Ailenin kutsallığına inananlarla, toplumun değer yargılarına saygı duyanlarla aynı yolda yürüyeceğim." demişti.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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