Karaciğerini düşünen bu 10 gıdadan uzak dursun
Karaciğerimizde acıyı algılayan hücreler bulunmadığı için bir çok karaciğer hastalığı belirti vermeden ilerliyor. Günlük beslenmeye sızan katkılı ürünler karaciğeri iflasa sürüklerken uzmanlar, sofradan acilen çıkarılması gereken gıdaları sıraladı.
Vücudun en büyük filtreleme merkezi olan karaciğerde ağrı alıcıları bulunmadığı için dokulardaki ağır hasarlar uzun süre hiçbir belirti vermeden ilerliyor. Günlük beslenme rutinine sızan birçok zararlı gıda ise bu hayati organın çalışma mekanizmasını bozarak sessiz karaciğer yağlanmasını tetikliyor. Uzmanlar organ yetmezliğine kadar uzanan tahribatı önlemek adına sofralardan uzak tutulması gereken 10 sinsi faktörü sıralıyor.
1. NİŞASTA BAZLI SIVI ŞEKER
Yüksek fruktozlu mısır şurubu ve sofra şekeri karaciğer dokusunu en hızlı bozan maddelerin başında geliyor. Vücutta doyma hissini tetiklemeyen fruktoz maddesi sindirilemediği için doğrudan karaciğerde yağ üretim mekanizmasını harekete geçiriyor. İşleme döngüsünü durduramayan organ zamanla yoğun bir yağ birikimiyle karşı karşıya kalıyor.
2. ULTRA İŞLENMİŞ GIDALAR
Günümüzde yetişkinlerin günlük kalori ihtiyacının yüzde 50'sinden fazlasını sanayi tipi paketli ürünler oluşturuyor. Besin değerinden tamamen yoksun olan bu hazır yiyecekler vücuda sadece boş enerji ve kimyasal yük bindiriyor. Yoğun endüstriyel katkılar karaciğerin doğal arınma filtrelerini tamamen tıkayarak metabolizmayı felç ediyor.
3. RAFİNE TOHUM YAĞLARI
Endüstriyel bitki tohumlarından elde edilen sıvı yağlar fabrikasyon aşamasında aşırı ısı ve kimyasallara maruz bırakılıyor. Bu ağır işlemler sonucunda ortaya çıkan aldehit gibi iltihap yapıcı bileşenler hücre zarını doğrudan hedef alıyor. Sürekli bu yağlarla beslenmek karaciğer dokusunda kalıcı kronik yangı oluşturuyor.
4. DEFALARCA KIZARTILAN YAĞLAR
Yüksek ısı altında tekrar tekrar kullanılan kızartma yağları kimyasal yapısını tamamen kaybederek toksik atığa dönüşüyor. Yanmış yağların içine giren yiyecekler organın metabolize etmekte zorlandığı ağır serbest radikalleri vücuda taşıyor. Mutfaklarda aynı yağı defalarca kullanmak karaciğer hücrelerinin hızla ölmesine yol açıyor.
5. TRANS YAĞLAR
Bazı margarinlerde ve paketli hamur işlerinde bolca yer alan yapay trans yağlar organ sağlığını tehdit etmeyi sürdürüyor. Ürün etiketlerinde bazı sayısal değerlerin yuvarlanması nedeni ile paketlerin üzerinde sıfır ibaresi yer alsa bile gıdalarda bu kimyasal yağ türü bulunabiliyor. Damar yapısını bozan bu katı yağlar karaciğerin hücre çeperini sertleştirerek fonksiyon kaybı yaratıyor.
6. ALKOL
Karaciğer için doğrudan bir zehir sayılan alkol bileşeni organın enerji metabolizmasını anında felce uğratıyor. Hücreleri koruyan en güçlü savunma kalkanı olan glutatyon rezervleri alkol tüketimiyle birlikte tamamen eriyor. Savunmasız kalan dokular toksinlerin yarattığı tahribata karşı açık hedef haline geliyor.
7. KÜFLÜ BAKLİYAT VE AFLATOKSİN
Nemli ve uygunsuz koşullarda bekletilen kuru baklagiller ile kuruyemişlerde oluşan küfler aflatoksin isimli zehri üretiyor. Gözle fark edilmeyen bu mikroskobik mantar zehirleri organın genetik kodunu bozarak doğrudan kanser riskini tırmandırıyor. Tüketicilerin tahıl ve sert kabuklu kuruyemişleri dondurucuda veya kuru ortamda muhafaza etmesi gerekiyor.
8. YANMIŞ VE İŞLENMİŞ ETLER
Ateşe doğrudan maruz kalan kömürleşmiş etler ile nitrat katkılı şarküteri ürünleri pişirme sırasında nitrozamin isimli bileşikleri açığa çıkarıyor. Bu tehlikeli kimyasallar bağırsaklardan emilerek doğrudan kan yoluyla süzülmek üzere karaciğere ulaşıyor. Aşırı işlenmiş et tüketimi karaciğerde geri dönülemez doku sertleşmesine zemin hazırlıyor.
9. GEREKSİZ DEMİR YÜKLEMESİ
Gereksiz vitamin takviyeleri veya genetik yatkınlık nedeniyle kanda aşırı demir birikmesi organları tehdit ediyor. Serbest kalan fazla demir minerali karaciğer hücrelerinde yoğun oksidatif baskı kurarak dokuyu adeta içeriden paslandırıyor. Uzman kontrolü dışında kullanılan mineral hapları organ iflasını hızlandıran en büyük hatalar arasında gösteriliyor.
10. PESTİSİT KALINTILARI
Tarım ürünlerinde kullanılan pestisit kalıntıları ile hazır gıdalardaki yapay katkı maddeleri vücutta birleşerek tehlikeli bir kokteyl etkisi yaratıyor. Ayrı ayrı güvenli sayılan kimyasallar bir araya geldiğinde karaciğer üzerindeki zehirli bileşik yükü katlanarak artıyor. Karışık kimyasal bombardımanı organın doğal detoks kapasitesini tamamen çökertiyor.