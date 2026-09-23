Karaciğerini düşünen bu 10 gıdadan uzak dursun

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Vücudun en büyük filtreleme merkezi olan karaciğerde ağrı alıcıları bulunmadığı için dokulardaki ağır hasarlar uzun süre hiçbir belirti vermeden ilerliyor. Günlük beslenme rutinine sızan birçok zararlı gıda ise bu hayati organın çalışma mekanizmasını bozarak sessiz karaciğer yağlanmasını tetikliyor. Uzmanlar organ yetmezliğine kadar uzanan tahribatı önlemek adına sofralardan uzak tutulması gereken 10 sinsi faktörü sıralıyor.