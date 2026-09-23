Herkes tabak tabak yiyor ama kimse bilmiyor: Pişirmeden önce bunu mutlaka yapmak gerekiyor

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Kuru baklagillerin bünyesinde doğal olarak bulunan fitik asit maddesi insan sağlığı için sinsi bir risk oluşturuyor. Bu kimyasal bileşen kalsiyum, demir, çinko, potasyum ve magnezyum gibi hayati mineralleri bağlayarak bağırsaklardan emilimini engelliyor. Doğru sürelerde suda bekletilen tohumlar hem bu asitten hem de zararlı lektin yapısından tamamen arınıyor.