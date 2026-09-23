Herkes tabak tabak yiyor ama kimse bilmiyor: Pişirmeden önce bunu mutlaka yapmak gerekiyor
Kuru baklagilleri pişirmeden önce suda bekletmenin ardındaki bilimsel gerçek ortaya çıktı. Uzmanlar, doğru sürelerde ıslatılmayan ürünlerdeki fitik asidin mineral emilimini kilitlediğini belirterek hayati püf noktalarını sıraladı.
Mutfak sofralarının vazgeçilmezi olan kuru baklagilleri pişirmeden önce suda bekletme adımı hakkında gıda mühendisi Hatice Nikbay kritik bilgiler paylaştı. Islatma sürecinin sadece kolay pişirme sağlamadığını belirten uzman, doğru yöntemlerle zararlı bileşenlerin ve gazın tamamen yok edildiğini vurguladı. Tohumların cinsine göre değişen bekleme süreleri sofralardaki besin değerini korumak adına tek tek açıklandı.
Kuru baklagillerin bünyesinde doğal olarak bulunan fitik asit maddesi insan sağlığı için sinsi bir risk oluşturuyor. Bu kimyasal bileşen kalsiyum, demir, çinko, potasyum ve magnezyum gibi hayati mineralleri bağlayarak bağırsaklardan emilimini engelliyor. Doğru sürelerde suda bekletilen tohumlar hem bu asitten hem de zararlı lektin yapısından tamamen arınıyor.
Baklagillerin dinlendirildiği bekleme suyunun dört saatte bir değiştirilmesi gıda güvenliği açısından büyük önem taşıyor. Düzenli yenilenen su sayesinde tanelerdeki gaz yapıcı unsurlar dışarı atılarak mide rahatsızlıklarının önüne geçiliyor. Bu pratik işlem aynı zamanda ürünün mikrobiyolojik açıdan temizlenmesini sağlayarak mutfaktaki riskleri sıfırlıyor.
1. KURU FASULYE
Geleneksel mutfağın en çok pişirilen lezzetlerinden kuru fasulye için 9 ila 12 saatlik ıslatma süresi tavsiye ediliyor. Uzun süre temiz suda bekleyen sert taneler yumuşayarak pişme kalitesini artırıyor. Bu süreçte tanelerdeki gaz unsurları suya geçtiği için mide şişkinliği tamamen önleniyor.
2. KIRMIZI FASULYE
Salatalarda ve etli yemeklerde sıkça kullanılan kırmızı fasulye çeşitlerinin pişirilmeden önce 8 saat suda tutulması gerekiyor. Doğru zamanlama ile dinlendirilen tohumlar kabuk direncini kırarak kolay sindirilebilir bir form kazanıyor. Böylece tencereye giren taneler mineral zenginliğini kaybetmeden sofraya ulaşıyor.
3. MAŞ FASULYESİ
Sağlıklı tariflerin vazgeçilmezi sayılan maş fasulyesi tam 24 saatlik bekleme süresiyle en uzun vakti istiyor. Lif yoğunluğu çok yüksek olan bu küçük taneler tam gün suda kaldığında maksimum fayda sağlıyor. Uzun ıslatma adımı ürünün içeriğindeki ağır bileşikleri tamamen temizliyor.
4. SİYAH FASULYE
Antioksidan deposu olarak bilinen siyah fasulye tohumlarının temiz suda 8 ila 12 saat bekletilmesi isteniyor. Bekleme sürecinde suyun tazelenmesi tanelerdeki fitik asit seviyesini en alt düzeye çekiyor. Bu sayede tohumun içerdiği değerli bileşenler vücut tarafından eksiksiz emiliyor.
5. NOHUT
Tencere yemeklerinin temel direği olan klasik nohut tanelerinin ideal kıvama erişmesi için 8 ila 12 saat gerekiyor. Yeterli süre dinlendirilen tohumlar pişerken çatlamıyor ve hızlıca yumuşuyor. Islatma işlemi nohuttaki gaz yapıcı maddelerin önemli bir bölümünü sudan uzaklaştırıyor.
6. SİYAH NOHUT
Standart türe kıyasla çok daha sert bir kabuk yapısına sahip siyah nohut için 12 saatlik bekleme süresi öneriliyor. Dayanıklı tohum zarı ancak bu uzun zaman diliminde yumuşayarak pişmeye elverişli hale geliyor. Düzenli su değişimi tanelerdeki lektin oranını düşürerek sağlıklı bir tüketim ortamı yaratıyor.
7. YEŞİL MERCİMEK
Halk arasında kara şimşek olarak da anılan yeşil mercimek için 8 saatlik suda bekletme adımı yeterli bulunuyor. Kabuklu yapısını koruyan bu tohumlar doğru ıslatıldığında bağırsaklardaki demir emilimini belirgin biçimde artırıyor. Bu işlem sayesinde yemek pişerken taneler formunu koruyor.
8. KIRMIZI MERCİMEK
Çorbaların ana malzemesi kırmızı mercimek taneleri için 4 ila 6 saatlik bir dinlendirme süreci öneriliyor. Zarsız yapısı sayesinde hızla su çeken ürün kısa sürede pişirmeye hazır hale geliyor. Bu hafif ıslatma adımı çorbaların pürüzsüz kıvam almasına doğrudan katkı sağlıyor.
9. SARI MERCİMEK
Mutfaklarda çabuk pişen yapısıyla bilinen sarı mercimek çeşitleri temiz kapta 4 ila 6 saat arasında bekletiliyor. Tanelerin suya doyması pişme sırasında meydana gelen köpüklenmeyi ve gazı tamamen bitiriyor. Böylece sindirimi kolay ve hafif tabaklar elde ediliyor.
10. SİYAH MERCİMEK
Oldukça minik tohum yapısına sahip olan siyah mercimek çeşidinde 2 ila 4 saatlik bekleme süresi kafi geliyor. Hızlıca nemlenen bu özel taneler yüksek bitkisel protein kalitesini muhafaza ediyor. İnce zarlı yapı kısa sürede çözünerek yemeklere eşsiz bir tat katıyor.
11. KURU BAKLA
Geleneksel fava mezesinin hammaddesi olan kuru bakla tanelerinin 6 ila 8 saat suda tutulması tavsiye ediliyor. Kalın kabuğun iyice yumuşamasıyla birlikte üründeki ağır enzimler suya karışarak ayrılıyor. Bu yöntem sayesinde sofralarda mideyi yormayan lezzetli sunumlar yapılıyor.
12. BÖRÜLCE
Farklı yöresel tariflerin ana malzemesi kuru börülce taneleri için 8 ila 12 saatlik ıslatma süreci gerekiyor. Doğru zamanlama tohumun iç dokusunu yumuşatarak sindirim kolaylığı sunuyor. Suyun belirli aralıklarla yenilenmesi tohumdaki besleyici vitaminleri açığa çıkarıyor.
13. SOYA FASULYESİ
Yüksek besin değerine sahip soya fasulyesi için uzmanlar 10 ila 12 saatlik dinlendirme süresini zorunlu görüyor. Oldukça sert dokulu bu tohumlar uzun ıslatmayla birlikte toksik lektin maddesini tamamen salıyor. Böylece taneler güvenli ve sağlıklı bir besin haline dönüşüyor.
14. KURU BARBUNYA
Zeytinyağlı yemeklerin başrol oyuncusu kuru barbunya tanelerinin pişirilmeden önce 8 saat suda bekletilmesi isteniyor. İdeal yumuşaklığa kavuşan taneler tencerede dağılmadan pişerek kusursuz lezzet veriyor. Bu aşamada gaz yapıcı faktörler de sudan ayrılarak yok oluyor.
15. TAZE BARBUNYA
Pazardan taze toplanmış taze barbunya için kuru tohumlar kadar uzun sürelere ihtiyaç duyulmuyor. Ürünün sadece 2 ila 4 saat boyunca temiz suda bekletilmesi yeterli kabul ediliyor. Bu kısa dinlenme tanelerdeki fazla nişastayı atarak mideyi koruyor.
16. KURU BEZELYE
Kurutulmuş tohum yapısı oldukça sert olan kuru bezelye için 9 ila 12 saatlik ıslatma süresi uygulanıyor. Suyu içine çeken taneler yumuşayarak pişme esnasında kabuk çatlamasını engelliyor. Doğru bekletme adımı tohumun mineral yoğunluğunu en yüksek seviyede tutuyor.
17. TAZE BEZELYE
Mevsiminde taze ayıklanan yeşil taze bezelye tanelerinde 2 ila 4 saatlik bir ıslatma adımı hedeflenen sonucu veriyor. Pratik banyo süreci tohumun diri yapısını korurken mikrobiyolojik hijyen sağlıyor. Böylece yemekler hem çok daha lezzetli hem de sağlıklı pişiyor.