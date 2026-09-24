Okan Buruk'tan ayrılık kararı: İşte Galatasaray'ın yeni teknik direktör adayı

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Çelikler, "Geçmiş olsun artık 1 Ocak'a kadar mal bu. Trabzon deplasmanında Deniz Gül'e zayıf demek çok mantıklı değil. Kim iyiydi, kim Deniz'e top getirdi ki iyi olsun. Ama Leao'yu eleştiririm. 21 top kaybı ne demek? Sen o gün o maça gelmemişsin demek. Ben bu Avrupa futbolunu ele geçirmiş Portekiz çetesinden bıktım. Sıradan hocaları ve futbolcuları çok parlatıyorlar. Ben bir kulüpte hoca, sportif direktör yani karar verici olsam Portekiz'den hiçbir şey almam" diye konuştu.