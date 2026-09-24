Okan Buruk'tan ayrılık kararı: İşte Galatasaray'ın yeni teknik direktör adayı
Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un ayrılık kararını verdiği belirtildi. Sarı kırmızılı takımın yeni teknik direktörü kim olacak? Adaylar arasında öne çıkan isim belli oldu.
Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un ayrılık kararını verdiği ileri sürüldü. İşte Galatasaray'ın yeni teknik direktör adayı. Öne çıkan isim belli oldu.
Sarı kırmızılı takımda eleştirilen Okan Buruk, Trabzonspor yenilgisinden sonra da hedef tahtasına oturtuldu. Buruk'un ayrılık kararını açıkladığı iddia edildi.
Galatasaray'ın eski futbolcularından yorumcu Evren Turhan da Okan Buruk'un bakış açısını değiştirmesi gerektiğini söyledi. "Galatasaray'ın savunmasında ciddi zaaf var. Çok gol yiyorlar. Bazen haddini bilerek oynamak gerekiyor. Takım hazır değilse, aldığın yeni oyuncular uyum sağlayamadıysa ona göre oynayabilirsin. Devamlı önde basamazsın. Abdülkerim zaten atletik oyuncu değil, geriye koşamıyor" diyen Turhan, şöyle devam etti:
"Okan Buruk'un artık bakış açısını değiştirmesi gerek. Takımın yaş ortalaması da yükseldi. Zaten Osimhen olmadan ön alan baskısı yapman çok mümkün değil. Sen Başakşehir ve Akhisar'da şapkadan tavşan çıkardın. Böyle bir kapasitesi var. Kazanma alışkanlığın olabilir ama her gün bu olmaz.
Leao'ya bakıyoruz eğer Osimhen'le uyum yakalayamazsa ikinci Zaha olur. Galatasaray'ın lider oyuncusu yok. İlkay Gündoğan yok. Bunu kazanabilirsin. Geçmişte Muslera, Mertens, Icardi gibi oyuncular liderlik yapıyordu."
Gazeteci Serdar Ali Çelikler de "Konfor insanı tembelleştirir. Galatasaray da Osimhen'in varlığına çok alıştı. Mesela Trabzonspor'da oynayan Franculino Dju, Galatasaray'a karşı 1 asit yaptı. Bu adam Galatasaray'ın listesindeydi. Alsaydın belki de 15-20 maç oynayıp Osimhen'in yerine çok katkı verebilirdi" dedi.
Çelikler, "Geçmiş olsun artık 1 Ocak'a kadar mal bu. Trabzon deplasmanında Deniz Gül'e zayıf demek çok mantıklı değil. Kim iyiydi, kim Deniz'e top getirdi ki iyi olsun. Ama Leao'yu eleştiririm. 21 top kaybı ne demek? Sen o gün o maça gelmemişsin demek. Ben bu Avrupa futbolunu ele geçirmiş Portekiz çetesinden bıktım. Sıradan hocaları ve futbolcuları çok parlatıyorlar. Ben bir kulüpte hoca, sportif direktör yani karar verici olsam Portekiz'den hiçbir şey almam" diye konuştu.
Neo Spor Youtube kanalında konuşan Çelikler, Okan Buruk'un kararını verdiğini de söyledi ve şöyle devam etti: "Okan Buruk, '5 yıl üst üste şampiyon yapıp ayrılacağım' diyormuş. Biz de hedefinin 5 yıl üst üste şampiyon olup Avrupa'ya gitmek olduğunu söylemiştik. Bu sene biraz da onun stresini yaşaması normal. Bu tür sarsıntılardan sonra ayağa kalkmasını bilen bir hoca."
Galatasaray'da Okan Buruk'tan sonraki dönem için de ilk teknik direktör adayı ortaya çıktı. Sarı kırmızılı kulüpte Arda Turan isminin ilk sırada yer aldığı belirtildi. Turan'ın Galatasaray'dan teklik gelmesi halinde geri çeviremeyeceği ve Shakhtar Donetsk'ten ayrılacağı iddia edildi.