Hande Baladın'dan sonra Dilay Özdemir de imzayı attı: Resmen açıklandı

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Dilay, “Red Bull ailesinin bir parçası olmaktan ve Hande abla gibi başarılı sporcularla aynı çatı altında yer almaktan büyük mutluluk duyuyorum. Kariyerimde ulaşmak istediğim pek çok hedef var. Bu yolda Red Bull’un desteğini hissetmek benim için çok değerli. Birlikte hayata geçireceğimiz projeler için heyecanlıyım” dedi.