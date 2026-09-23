Hande Baladın'dan sonra Dilay Özdemir de imzayı attı: Resmen açıklandı
Milli voleybolcu Hande Baladın'dan sonra Dilay Özdemir de imzayı attı. Resmen açıklandı.
Milli voleybolcu Fenerbahçe'nin oyuncusu Hande Baladın'dan sonra Eczacıbaşı'nda forma giyen Dilay Özdemir de imzayı attı. Anlaşma resmen açıklandı.
29 yaşındaki Hande Baladın, daha önce anlaşmıştı. 21 yaşındaki Dilay Özdemir'e sürprizi Hande Baladın yaptı.
Dilay Özdemir, Voleybola Eczacıbaşı altyapısında başladı. 2022–2023 sezonunda henüz 17 yaşındayken Kadınlar 1. Ligi’nde şampiyon olarak Sultanlar Ligi’ne yükselen Beşiktaş’ın pasörlüğünü üstlendi.
Kariyerinde Karayolları forması da giyen milli sporcu, 2025–2026 sezonunda Eczacıbaşı Dynavit ile CEV Şampiyonlar Ligi’nde final oynayarak Avrupa ikinciliği elde etti. Özdemir, kulüp kariyerini Eczacıbaşı Peron İstanbul’da sürdürüyor.
2024 U20 Avrupa Şampiyonası’nda kazandığı “En Değerli Oyuncu” ve “En İyi Pasör” ödülleriyle öne çıkan başarılı Dilay, Hande Baladın'dan sonra imzayı attı.
2023 U19 Dünya Şampiyonası’nda milli takımla gümüş madalya kazanan Özdemir, 2024 U20 Avrupa Şampiyonası’nda Türkiye’nin şampiyonluğunda önemli rol oynadı. Aynı turnuvada “En Değerli Oyuncu” ve “En İyi Pasör” seçilerek bireysel performansıyla da dikkat çekti.
Dilay ayrıca Ağustos ayında milli takımla Akdeniz Oyunları’nda yenilgisiz şampiyonluk yaşayan takımın da önemli parçalarından biri olarak öne çıktı. 2025 yılında ilk kez A Milli Kadın Voleybol Takımı forması giydi.
Kulüp ve milli takım kariyerindeki şampiyonlukları ve bireysel ödülleriyle öne çıkan Özdemir; Hande Baladın ve ABD’li pasör Bergen Reilly gibi voleybolcuların da yer aldığı Red Bull sporcuları arasına katıldı.
Dilay, “Red Bull ailesinin bir parçası olmaktan ve Hande abla gibi başarılı sporcularla aynı çatı altında yer almaktan büyük mutluluk duyuyorum. Kariyerimde ulaşmak istediğim pek çok hedef var. Bu yolda Red Bull’un desteğini hissetmek benim için çok değerli. Birlikte hayata geçireceğimiz projeler için heyecanlıyım” dedi.
Dilay Özdemir’in Red Bull'la anlaşması Red Bull sporcusu Hande Baladın’ın sürpriziyle duyuruldu. Red Bull Back Line için fotoğraf çekimine katıldığını düşünen Özdemir, Hande Baladın’ın çekim alanına gelerek kendisine Red Bull şapkasını takdim etmesiyle sürpriz yaşadı. İkilinin buluştuğu bu anlar, renkli görüntülere sahne oldu.