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Halk TV Spor Hande Baladın'dan sonra Dilay Özdemir de imzayı attı: Resmen açıklandı

Hande Baladın'dan sonra Dilay Özdemir de imzayı attı: Resmen açıklandı

Milli voleybolcu Hande Baladın'dan sonra Dilay Özdemir de imzayı attı. Resmen açıklandı.

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Spor Servisi
Spor Servisi Haber Editörü
Hande Baladın'dan sonra Dilay Özdemir de imzayı attı: Resmen açıklandı - Fotoğraf: 1
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Milli voleybolcu Fenerbahçe'nin oyuncusu Hande Baladın'dan sonra Eczacıbaşı'nda forma giyen Dilay Özdemir de imzayı attı. Anlaşma resmen açıklandı.

Hande Baladın'dan sonra Dilay Özdemir de imzayı attı: Resmen açıklandı - Fotoğraf: 2
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29 yaşındaki Hande Baladın, daha önce anlaşmıştı. 21 yaşındaki Dilay Özdemir'e sürprizi Hande Baladın yaptı.

Hande Baladın'dan sonra Dilay Özdemir de imzayı attı: Resmen açıklandı - Fotoğraf: 3
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Dilay Özdemir, Voleybola Eczacıbaşı altyapısında başladı. 2022–2023 sezonunda henüz 17 yaşındayken Kadınlar 1. Ligi’nde şampiyon olarak Sultanlar Ligi’ne yükselen Beşiktaş’ın pasörlüğünü üstlendi.

Hande Baladın'dan sonra Dilay Özdemir de imzayı attı: Resmen açıklandı - Fotoğraf: 4
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Kariyerinde Karayolları forması da giyen milli sporcu, 2025–2026 sezonunda Eczacıbaşı Dynavit ile CEV Şampiyonlar Ligi’nde final oynayarak Avrupa ikinciliği elde etti. Özdemir, kulüp kariyerini Eczacıbaşı Peron İstanbul’da sürdürüyor.

Hande Baladın'dan sonra Dilay Özdemir de imzayı attı: Resmen açıklandı - Fotoğraf: 5
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2024 U20 Avrupa Şampiyonası’nda kazandığı “En Değerli Oyuncu” ve “En İyi Pasör” ödülleriyle öne çıkan başarılı Dilay, Hande Baladın'dan sonra imzayı attı.

Hande Baladın'dan sonra Dilay Özdemir de imzayı attı: Resmen açıklandı - Fotoğraf: 6
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2023 U19 Dünya Şampiyonası’nda milli takımla gümüş madalya kazanan Özdemir, 2024 U20 Avrupa Şampiyonası’nda Türkiye’nin şampiyonluğunda önemli rol oynadı. Aynı turnuvada “En Değerli Oyuncu” ve “En İyi Pasör” seçilerek bireysel performansıyla da dikkat çekti.

Hande Baladın'dan sonra Dilay Özdemir de imzayı attı: Resmen açıklandı - Fotoğraf: 7
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Dilay ayrıca Ağustos ayında milli takımla Akdeniz Oyunları’nda yenilgisiz şampiyonluk yaşayan takımın da önemli parçalarından biri olarak öne çıktı. 2025 yılında ilk kez A Milli Kadın Voleybol Takımı forması giydi.

Hande Baladın'dan sonra Dilay Özdemir de imzayı attı: Resmen açıklandı - Fotoğraf: 8
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Kulüp ve milli takım kariyerindeki şampiyonlukları ve bireysel ödülleriyle öne çıkan Özdemir; Hande Baladın ve ABD’li pasör Bergen Reilly gibi voleybolcuların da yer aldığı Red Bull sporcuları arasına katıldı.

Hande Baladın'dan sonra Dilay Özdemir de imzayı attı: Resmen açıklandı - Fotoğraf: 9
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Dilay, “Red Bull ailesinin bir parçası olmaktan ve Hande abla gibi başarılı sporcularla aynı çatı altında yer almaktan büyük mutluluk duyuyorum. Kariyerimde ulaşmak istediğim pek çok hedef var. Bu yolda Red Bull’un desteğini hissetmek benim için çok değerli. Birlikte hayata geçireceğimiz projeler için heyecanlıyım” dedi.

Hande Baladın'dan sonra Dilay Özdemir de imzayı attı: Resmen açıklandı - Fotoğraf: 10
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Dilay Özdemir’in Red Bull'la anlaşması Red Bull sporcusu Hande Baladın’ın sürpriziyle duyuruldu. Red Bull Back Line için fotoğraf çekimine katıldığını düşünen Özdemir, Hande Baladın’ın çekim alanına gelerek kendisine Red Bull şapkasını takdim etmesiyle sürpriz yaşadı. İkilinin buluştuğu bu anlar, renkli görüntülere sahne oldu.

Hande Baladın Milli Takım Voleybol
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