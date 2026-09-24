Kışlık konserve yapanlar dikkat! Tek bir ihmal ölüme sürüklüyor

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Konservelerdeki asıl tehlike, Clostridium botulinum adlı bakteriden kaynaklanıyor. Bu mikroorganizma yalnızca oksijensiz ortamda gelişebilen ve nörotoksin niteliğinde toksin üreten bir patojen. Toprakta doğal olarak bulunan bakterinin sporları ısıya karşı son derece dayanıklı bir yapıya sahip olduğu biliniyor.

Sporların tamamen yok edilmesi için gıdanın en az 120 derecede 15 dakika kaynatılması gerekiyor. Bu sıcaklığa ancak düdüklü tencere veya basınçlı konserve tencereleriyle ulaşılabiliyor. Sıradan bir tencerede kaynatma bakteriyi öldürmeye yetmiyor.