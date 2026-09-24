Vücuttaki mikroplastikleri söküp atıyor: Günde iki kaşık yemek yetiyor

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Çapı milimetrenin binde birinden küçük olan nanoplastik parçacıkları, bağırsak duvarını kolayca aşarak böbrek ve beyin gibi hayati organlara kadar ulaşabiliyor. Bilim insanları, geliştirdikleri biyolojik mekanizma sayesinde bu mikroskobik parçacıkların dolaşım sistemine girmeden hızla bloke edildiğini vurguluyor. Hayvan deneyleriyle desteklenen bu kritik aşama, plastik birikimine karşı doğal bir savunma hattı oluşturuyor.