Vücuttaki mikroplastikleri söküp atıyor: Günde iki kaşık yemek yetiyor
Güney Koreli bilim insanları, geleneksel turşularındaki probiyotiklerin vücutta biriken mikroplastik parçalarını yakalayıp vücuttan attığını kanıtladı.
Gıda ve içme suyu yoluyla insan bedenine sızan plastik parçacıklarına karşı bilim dünyasından umut verici bir hamle geldi. Güney Kore'deki araştırmacılar, geleneksel fermente lezzet kimçide bulunan yararlı bir bakterinin bağırsaktaki nanoplastikleri yakalayarak dışarı attığını belirledi.
Güney Kore Bilim ve BİT Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Dünya Kimçi Enstitüsü uzmanları, fermente gıdanın bilinmeyen gücünü gün yüzüne çıkardı. Dr. Se Hee Lee ile Dr. Tae Woong Whon öncülüğündeki çalışma grubu, Leuconostoc mesenteroides CBA3656 isimli laktik asit bakterisinin zararlı kimyasalları bağladığını kanıtladı. Deney hayvanları üzerinde yapılan testlerde, probiyotik takviyesi alan farelerin dışkısındaki nanoplastik seviyesinin iki kattan fazla arttığı kaydedildi.
Çapı milimetrenin binde birinden küçük olan nanoplastik parçacıkları, bağırsak duvarını kolayca aşarak böbrek ve beyin gibi hayati organlara kadar ulaşabiliyor. Bilim insanları, geliştirdikleri biyolojik mekanizma sayesinde bu mikroskobik parçacıkların dolaşım sistemine girmeden hızla bloke edildiğini vurguluyor. Hayvan deneyleriyle desteklenen bu kritik aşama, plastik birikimine karşı doğal bir savunma hattı oluşturuyor.
Uluslararası saygınlığa sahip Bioresource Technology dergisinde 2026 yılında yayımlanan makale, bakterinin tutunma kabiliyetini rakamlarla ortaya koydu. Standart laboratuvar koşullarında yüzde 87 oranında plastik tutma performansı sergileyen özel suş, zorlu sindirim simülasyonunda da direncini korudu. İnsan bağırsağını taklit eden ortamda diğer bakterilerin tutuculuğu gerilerken, bu yararlı suşun yüzde 57 oranında başarı gösterdiği bildirildi.
Araştırma ekibinin lideri Dr. Sehee Lee, plastik atıkların ulaştığı boyutu değerlendirirken kirliliğin insan sağlığı üzerindeki baskısını şu sözlerle özetledi.
"Plastik kirliliği yalnızca çevresel bir sorun olarak değil, aynı zamanda bir halk sağlığı endişesi olarak da giderek daha fazla kabul görüyor."
Geleneksel mutfak kültürünün sunduğu çözümlere odaklanan Dr. Sehee Lee, fermente gıdaların gücüne ilişkin hedeflerini net bir şekilde aktardı.
"Bulgularımız, geleneksel fermente gıdalardan elde edilen mikroorganizmaların bu yeni ortaya çıkan zorluğun üstesinden gelmek için yeni bir biyolojik yaklaşımı temsil edebileceğini gösteriyor. Halk sağlığı ve çevre çözümlerine katkıda bulunmak adına kimçi mikrobiyal kaynaklarının bilimsel değerini genişletmeye devam edeceğiz."
Kore mutfağının geleneksel lezzeti kimçi, bünyesinde barındırdığı zengin probiyotikler sayesinde bağırsak mikrobiyotasını kökten dengeliyor. Sindirim sistemindeki yararlı mikroorganizmaları çoğaltan bu fermente gıda, şişkinlik ve kabızlık gibi kronik problemleri belirgin biçimde hafifletiyor. İçerdiği yüksek orandaki C vitamini ve antioksidanlar ise vücuttaki hücresel iltihabı baskılayarak bağışıklık kalkanını güçlendiriyor.
Ev ortamında geleneksel kimçi hazırlamak için öncelikle taze Çin lahanası yaprakları iri dilimler halinde doğranarak kaya tuzuyla ovuluyor. Tuzlu suda yaklaşık iki saat bekletilen lahanalar yumuşadıktan sonra fazla tuzun arındırılması amacıyla bol temiz suyla birkaç kez yıkanıyor. Başka bir kapta rendelenmiş sarımsak, taze zencefil, ince doğranmış taze soğan ve acı pul biber harmanlanarak sos kıvamı elde ediliyor.
Hazırlanan acılı karışım iyice süzülen lahana yapraklarının her tarafına yedirilerek steril cam kavanozlara sıkıca basılıyor. Kavanozun kapağı hava almayacak şekilde kapatıldıktan sonra güneş görmeyen bir alanda iki veya üç gün mayalanmaya bırakılıyor. Mayalanma sürecinde kabarcıklar yükselip kendine has ekşi koku oluştuğunda kavanoz doğrudan buzdolabına kaldırılarak tüketime hazır hale getiriliyor.
Fermente besinlerin yüksek biyolojik etkinliğinden faydalanmak isteyenlerin tüketim miktarında aşırıya kaçmaması gerekiyor. Sağlıklı yetişkin bireyler için günlük bir ila iki yemek kaşığı kimçi tüketimi bağırsak dengesini korumaya fazlasıyla yetiyor. Yüksek sodyum ve yoğun baharat içeriği sebebiyle tansiyon hastaları ile hassas mideye sahip kişilerin kontrollü porsiyonlarla beslenmesi tavsiye ediliyor.