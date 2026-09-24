Gözaltına alınan AKP'li eski belediye başkanının evinden balya balya para çıktı

Kırıkkale merkezli yürütülen geniş çaplı belediye yolsuzluğu soruşturmasında, eski AKP'li Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur'un ikametinde yapılan aramalarda poşetler dolusu deste deste nakit para ele geçirildi. Aralarında AKP ve MHP'li eski belediye başkanlarının da bulunduğu 36 şüpheliye yönelik 4 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyon kapsamında, gözaltına alınan bir gazetecinin evinde de çok sayıda döviz bulundu.

ARAMALARDA POŞETLER DOLUSU NAKİT PARA ELE GEÇİRİLDİ

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Yahşihan Belediyesi bünyesindeki usulsüzlük iddialarına yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında yapılan baskınların görüntüleri ortaya çıktı.

Soruşturmanın bir numaralı şüphelileri arasında yer alan eski AKP Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur’un adresinde arama gerçekleştiren jandarma ekipleri, poşetler içerisine istiflenmiş deste deste para buldu. Masaya yayılan ve balyalar halinde tutulan paralar, kolluk kuvvetleri tarafından tek tek sayılarak adli emanete alındı; arama anları ve tutanak işlemleri anbean kayıt altına alındı.

Aynı operasyon çerçevesinde gözaltına alınan şüphelilerden gazeteci Özlem Özcan'ın evinde gerçekleştirilen aramalarda ise bir cüzdan içerisinde deste halinde 100'lük banknotlardan oluşan dolarla ele geçirildi.

4 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON: 31 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı, Yahşihan Belediyesi’nin geçmiş dönem yönetimlerindeki usulsüzlük iddiaları üzerine yürüttüğü soruşturmayı derinleştirdi. Başsavcılığın talimatı doğrultusunda güvenlik güçleri; Kırıkkale merkezli olmak üzere 4 ayrı ilde tespit edilen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenledi.

Operasyon kapsamında, belediyenin geçmiş dönem yönetiminde görev yapan AKP'li eski Belediye Başkanı Ahmet Sungur ile MHP’li eski Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz hakkında işlem başlatıldı. Haklarında gözaltı ve yakalama kararı çıkarılan toplam 36 şüpheliden, aralarında AKP'li eski başkan Ahmet Sungur ve MHP'li eski başkan Osman Türkyılmaz'ın da yer aldığı 31 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Firari konumda olan veya adreslerinde bulunamayan diğer 5 şüphelinin yakalanmasına yönelik işlemler devam ediyor.

SORUŞTURMA KAPSAMINDAKİ ŞÜPHELİ LİSTESİ

Soruşturma dosyasında yer alan ve aralarında eski başkanlar, belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri ve iş insanlarının bulunduğu 36 kişilik şüpheli listesi şu isimlerden oluştu: