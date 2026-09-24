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Halk TV Türkiye Gözaltına alınan AKP'li eski belediye başkanının evinden balya balya para çıktı

Gözaltına alınan AKP'li eski belediye başkanının evinden balya balya para çıktı

Kırıkkale merkezli 4 ilde düzenlenen belediye yolsuzluğu operasyonunda, eski AKP'li Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur'un evinde balyalar dolusu nakit para ele geçirildi. Aralarında AKP ve MHP'li eski başkanların olduğu 31 şüpheli gözaltında.

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Kırıkkale merkezli yürütülen geniş çaplı belediye yolsuzluğu soruşturmasında, eski AKP'li Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur'un ikametinde yapılan aramalarda poşetler dolusu deste deste nakit para ele geçirildi. Aralarında AKP ve MHP'li eski belediye başkanlarının da bulunduğu 36 şüpheliye yönelik 4 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyon kapsamında, gözaltına alınan bir gazetecinin evinde de çok sayıda döviz bulundu.

Gözaltına alınan AKP'li eski belediye başkanının evinden balya balya para çıktı - Resim : 1

ARAMALARDA POŞETLER DOLUSU NAKİT PARA ELE GEÇİRİLDİ

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Yahşihan Belediyesi bünyesindeki usulsüzlük iddialarına yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında yapılan baskınların görüntüleri ortaya çıktı.

Soruşturmanın bir numaralı şüphelileri arasında yer alan eski AKP Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur’un adresinde arama gerçekleştiren jandarma ekipleri, poşetler içerisine istiflenmiş deste deste para buldu. Masaya yayılan ve balyalar halinde tutulan paralar, kolluk kuvvetleri tarafından tek tek sayılarak adli emanete alındı; arama anları ve tutanak işlemleri anbean kayıt altına alındı.

Gözaltına alınan AKP'li eski belediye başkanının evinden balya balya para çıktı - Resim : 2

Aynı operasyon çerçevesinde gözaltına alınan şüphelilerden gazeteci Özlem Özcan'ın evinde gerçekleştirilen aramalarda ise bir cüzdan içerisinde deste halinde 100'lük banknotlardan oluşan dolarla ele geçirildi.

Gözaltına alınan AKP'li eski belediye başkanının evinden balya balya para çıktı - Resim : 3

4 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON: 31 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı, Yahşihan Belediyesi’nin geçmiş dönem yönetimlerindeki usulsüzlük iddiaları üzerine yürüttüğü soruşturmayı derinleştirdi. Başsavcılığın talimatı doğrultusunda güvenlik güçleri; Kırıkkale merkezli olmak üzere 4 ayrı ilde tespit edilen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenledi.

Gözaltına alınan AKP'li eski belediye başkanının evinden balya balya para çıktı - Resim : 4

Operasyon kapsamında, belediyenin geçmiş dönem yönetiminde görev yapan AKP'li eski Belediye Başkanı Ahmet Sungur ile MHP’li eski Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz hakkında işlem başlatıldı. Haklarında gözaltı ve yakalama kararı çıkarılan toplam 36 şüpheliden, aralarında AKP'li eski başkan Ahmet Sungur ve MHP'li eski başkan Osman Türkyılmaz'ın da yer aldığı 31 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Firari konumda olan veya adreslerinde bulunamayan diğer 5 şüphelinin yakalanmasına yönelik işlemler devam ediyor.

Gözaltına alınan AKP'li eski belediye başkanının evinden balya balya para çıktı - Resim : 5

Gözaltına alınan AKP'li eski belediye başkanının evinden balya balya para çıktı - Resim : 6

SORUŞTURMA KAPSAMINDAKİ ŞÜPHELİ LİSTESİ

Soruşturma dosyasında yer alan ve aralarında eski başkanlar, belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri ve iş insanlarının bulunduğu 36 kişilik şüpheli listesi şu isimlerden oluştu:

Yahşihan BELEDİYESİ Yolsuzluk Soruşturması ŞÜPHELİ LİSTESİ
No Adı Soyadı Görevi / Bilgi
1 Ahmet Cemil Şerbetçioğlu Eski Yahşihan Belediye Başkan Yardımcısı
2 Ahmet Sungur Eski Yahşihan Belediye Başkanı, AKP
3 Ali Akçelik -
4 Ali Gümüşsoy -
5 Ali Tezdiğ Batmanlı iş insanı
6 Anıl Akpınar -
7 Ayhan İlkhan -
8 Celal Yıldırım Eski Yahşihan Belediye Başkan Yardımcısı
9 Cihan Sivri Yahşihan’da müteahhit, Ayyıldız Konutları
10 Deniz Aktuğ -
11 Erol Lüy Eski Yahşihan Fen İşleri Müdürü
12 Galip Aktuğ Yahşihan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü
13 Gültekin Kaçar -
14 Hakan Baytok -
15 Kürşat Erman -
16 Mahir Sungur -
17 Mehmet Hüyüktepe Yahşihan Belediyesi İklim Değişikliği Müdürü
18 Mehmet Sevgiliocak -
19 Memiş Şensoy Eski Yahşihan Belediye Meclis Üyesi
20 Mikail Uzel -
21 Mustafa Tekertarla Eski Yahşihan Belediyesi İmar Müdürü
22 Nermin Köstekli -
23 Osman Türkyılmaz Eski Yahşihan Belediye Başkanı, MHP
24 Osman Uluyurt Eski Yahşihan Belediye Başkan Yardımcısı
25 Özlem Özcan -
26 Sadık Sivri -
27 Sedat Aslan -
28 Semih Aksakal Eski Yahşihan Belediyesi İmar Müdürü
29 Serkan Düger -
30 Sinem Polat -
31 Şahin Arslan Eski İmar Müdürü, MHP aday adayı
32 Tayfun Arslan -
33 Ulaş Biçer İş insanı, eski Yahşihan İmar Müdürü
34 Yekta Niyazi Yıldırım Eski Yahşihan Belediyesi personeli
35 Zabit Can Çetin -
36 Zeki Kurtaran -
Toplam Şüpheli Sayısı: 36

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Yolsuzluk Belediye AKP Gözaltı Operasyon
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