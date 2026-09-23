Gözaltına alınan fon patronu Kemal Akkaya ile MasterChef şampiyonu Serhat Doğramacı ortak çıktı!

Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) Tera, Pusula, Hedef ve Bulls gibi finans gruplarını kapsayan fon skandalı soruşturması ve söz konusu soruşturmaya dair operasyonlar devam ederken, Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı’ndan yeni bir yatırım hamlesi geldi. Şirket, 15 Eylül’de Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamayla White Burger Gıda Sanayi A.Ş. ile ortak şirket kuracağını duyurdu.

"Bulls Gıda Ticaret A.Ş." adıyla kurulacak şirketin sermayesi 25 milyon TL olarak belirlendi. Bulls Girişim ise şirketin yüzde 50’si karşılığında 12,5 milyon TL sermaye taahhüdünde bulundu.

ORTAK "MASTERCHEF" SERHAT DOĞRAMACI

Bulls’un gıda sektöründeki yatırımındaki ortağı, MasterChef Türkiye 2020 şampiyonu Şef Serhat Doğramacı oldu. Doğramacı tarafından kurulan White Burger, markanın kendi paylaştığı bilgilere göre 2026 itibarıyla Türkiye’nin yanı sıra Irak’ın Erbil kentinde de faaliyet göstererek toplam 30 şubelik bir zincire ulaştı.

ORTAKLIKTAN İKİ GÜN SONRA YASAK GELDİ

Bulls Girişim’in ortaklık duyurusundan iki gün sonra, 17 Eylül’de SPK tarafından soruşturma kapsamında Tera, Pusula, Hedef, Atlas, A1, Pardus ve Bulls Portföy’e ait TEFAS’ta işlem gören bazı fonların alım satımı durduruldu ve bazı fonların tasfiyesine karar verildi.

Soruşturmanın mali ayağında ise Bulls Yatırım Menkul Değerler, Bulls Portföy Yönetimi ile bunlara bağlı yönetici ve yetkililerin para ve mal varlığı hareketleri donduruldu.

KEMAL AKKAYA İFADE VERDİ

Soruşturmanın kritik isimlerinden Bulls Yatırım Menkul Değerler Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akkaya, 23 Eylül’de savcılıkta ifade verdi. İfadesinin ardından serbest bırakılan Akkaya’nın, kamuoyunda “Ponzi” veya “saadet zinciri” olarak adlandırılan fon organizasyonlarında yer almadıklarını beyan ettiği öğrenildi.

Bulls yetkililerinin açıklamasına göre Akkaya, yönettikleri fon bünyesinde herhangi bir kredi ve pay repo işleminin bulunmadığını da vurguladı.