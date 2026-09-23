Fon skandalında iki patron serbest bırakıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü fon soruşturmasında beş yönetici tutuklanırken, iki isim serbest bırakıldı. Bulls Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akkaya ile Lydia Holding Yönetim Kurulu Başkanı Enver Çevik, ifadelerinde portföylerindeki yatırım araçlarının güvenilir olduğunu ve kolaylıkla nakde çevrilebileceğini belirtti. Savcılık ve yetkili kurumların ilk incelemelerinin ardından iki yönetici serbest kaldı.

ALKİN TUTUKLANDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü fon soruşturmasında dün akşam adliyeye sevk edilen beş şüphelinin işlemleri tamamlandı. Sulh ceza hâkimliği, savcılığın talebi doğrultusunda beş kişinin de tutuklanmasına karar verdi.

Tutuklanan isimler arasında Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen ile aynı şirketin yönetim kurulu üyesi Emre Alkin bulunuyor. Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk ve Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan da tutuklandı.

İKİ PATRON SERBEST KALDI

Gözaltına alınan Bulls Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akkaya ile Lydia Holding Yönetim Kurulu Başkanı Enver Çevik ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Karar, savcılık ve yetkili kurumların ilk incelemelerinden sonra alındı.

Akkaya ve Çevik, portföylerinde güvenilir yatırım araçları bulunduğunu ve bunların kolaylıkla nakde çevrilebileceğini belirtti. Akkaya’nın serbest bırakılmasına ilişkin açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan fon soruşturması kapsamında; Bulls Yatırım Menkul Değerler Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akkaya'nın ifade alma işlemi gerçekleşmiştir.

Kemal Akkaya savcılıktaki ifadesinde, kamuoyunda "Ponzi" ya da "saadet zinciri" olarak anılan fon yapılanmalarında yer almadığımızı, yönetimimizdeki fon varlığının bir iş günü içinde satılabilir varlıklardan oluştuğunu, fonlarımızda bugüne kadar pay repo işlemi yapılmadığını, hiçbir fonumuzda kredi bulunmadığını izah etmiş, ilgili belgeleri savcılık makamına ibraz etmiş ve ifadesinin alınmasının ardından savcılık tarafından serbest bırakılmıştır."

NELER OLMUŞTU?

'Fon krizi', Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız’ın hakkındaki 'yurt dışına çıkış yasağı' kararını önceden öğrenerek Marmaris’ten tekneyle Yunanistan’a kaçmasıyla başlamıştı. Piyasalardaki çalkantının ardından Türkiye’nin en büyük fonlarının temerrüde düşmesi, krizi derinleştirmişti.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), yedi şirkete ait 131 fon hakkında 'tasfiye' kararı almıştı. Karar; Tera Yatırım, Pusula Portföy, Hedef Holding, Atlas Portföy, A1 Capital Portföy, Pardus Portföy ve Bulls Portföy şirketlerine ait fonları kapsıyordu.

Bu fonların toplam büyüklüğünün 830 milyar TL’yi, yatırımcı sayısının ise 500 bini aştığı iddia edilmişti.