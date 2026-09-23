'Fon skandalının faturası AKP ve Erdoğan'a kesilecek' diye açıklamalar peş peşe! AKP'nin ağır topu da devrede

AKP’nin önde gelen isimlerinden Metin Külünk ile Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral’dan peş peşe açıklamalar geldi. Külünk, krizin AKP tabanında devlete ve kurumlara yönelik güveni sarstığını belirtirken, Saral ise sürecin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı yıpratmaya yönelik siyasi hesaplara dönüştürülmemesi gerektiğini söyledi.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ise bu sabah yaptığı açıklamada, tasfiye edilen 131 yatırım fonunda 455 bin 758 tekil yatırımcı bulunduğunu duyurdu.

METİN KÜLÜNK: AK PARTİ’YE ÇOK AĞIR BİR BEDEL ÖDETMEKTEDİR

AKP'nin önde gelen isimlerinden ve ağır toplarından olan Metin Külünk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda fon krizinin yalnızca ekonomik ve mali bir mesele olmadığını belirtti.

Külünk, krizin AKP'nin sosyolojik tabanına 'çok ağır bir bedel' ödettiğini savunarak, insanların tasarruflarının erimesinin yanı sıra devlete ve kurumlara duyulan güvenin de sarsıldığını ifade etti.

Külünk, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Akşama ve tarihe not

FON KRİZİNİN AK PARTİ’YE ÖDETTİĞİ BEDELİN FARKINDA MIYIZ?

Fon krizi yalnızca ekonomik ve mali bir mesele değildir. Bu kriz, AK Parti’nin kendi sosyolojik tabanına çok ağır bir bedel ödetmektedir. İnsanların yılların emeğiyle oluşturduğu tasarrufları erirken zihinlerde çok daha tehlikeli bir soru büyümektedir: “Bundan sonra kime ve hangi kuruma güveneceğiz?”

"ERDOĞAN’IN ORTAYA KOYDUĞU İRADEYE NASIL ZARAR VERDİĞİNİN FARKINDA MIYIZ?"

Tasarrufların erimesi kadar vahim olan, devlete ve kurumlara duyulan güvenin sarsılmasıdır. Oluşan bu güvensizlik ortamının AK Parti’ye ve Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ortaya koyduğu iradeye nasıl zarar verdiğinin farkında mıyız? Süreç içerisinde sorumluluk makamında bulunanlar; görevlerini zamanında ve gereği gibi yerine getirmemenin, yönetim zafiyetinin, ihmalin ve kişisel ihtirasların meydana getirdiği bu ağır tablonun hesabını nasıl verecekler?

"BEDELİNİ NE TABAN NE ERDOĞAN ÖDEMELİ"

Birilerinin ihtiraslarının, yetersizliğinin veya ihmalkârlığının bedelini ne milletimiz ne AK Parti’nin sosyolojik tabanı ne de Sayın Cumhurbaşkanımız ödemelidir.

"KÜÇÜK YATIRIMCININ PARASINI KORUYAMAYAN YÖNETİM..."

Unutulmamalıdır ki güvenin sarsıldığı her alan, Türkiye’ye yönelik ekonomik, siyasi ve toplumsal operasyonlara yeni bir zemin hazırlamaktadır. Küçük yatırımcının parasını, milletin devlete olan güvenini ve ülkenin ekonomik istikrarını koruyamayan bir yönetim anlayışı, yalnızca mali bir krize değil, çok daha geniş çaplı bir siyasal kırılmaya da kapı aralar.

"ERDOĞAN'I BU TEHLİKEYLE KARŞI KARŞIYA BIRAKANLAR"

Üstelik karşımızda; devletin, hükûmetin ve kamu bürokrasisinde görev yapan kişilerin adını kullanarak güven devşiren, ülke insanının birikimlerini kendi çıkarları uğruna istismar eden bir yapı bulunmaktadır.

Bu yapının üzerine kararlılıkla gitmek; yalnızca hukuki ve idari bir görev değil, bu topraklara, milletimize ve savunduğumuz değerlere karşı borcumuzdur.

Çünkü insanların alın terini, tasarrufunu ve geleceğini koruyamazsak; kul hakkından, ahlaktan, adaletten, dürüstlükten ve manevi değerlerden topluma söz etme imkânımız kalmaz. Söylediğimiz sözün inandırıcılığını, savunduğumuz değerlerin ise toplumsal karşılığını kaybederiz.

Şimdi açıkça soruyoruz:

Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ı ekonomik, toplumsal ve siyasi sonuçları ağırlaşan bir hibrit müdahale tehlikesiyle karşı karşıya bırakanlar, bunun bedelini nasıl ödeyecekler?

Milletin alın teri de tasarrufu da güveni de sahipsiz değildir.

Sorumlular tespit edilmeli, ihmali bulunanlardan hesap sorulmalı, haksız kazançların üzerine gidilmeli ve küçük yatırımcının kaybını giderecek adımlar gecikmeksizin atılmalıdır.

Bu mesele para meselesinin ötesinde; devletin itibarı, siyasetin ahlakı ve milletin geleceği meselesidir."

SARAL: ERDOĞAN'I YIPRATMAYA YÖNELİK SİYASİ HESABA İZİN VERİLMEMELİ



Külünk'ün açıklamasının ardından Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral da dün gece saat 23.34'te fon krizine ilişkin paylaşım yaptı.

Saral, krizin yaklaşık 1 milyon yatırımcıyı ilgilendirdiğini belirterek, meselenin yalnızca birkaç fon veya yatırımcının uğradığı zarardan ibaret olmadığını söyledi.

Sorumluların kim olduğuna bakılmaksızın soruşturmanın kapsamlı şekilde yürütülmesi gerektiğini belirten Saral, “Ucu nereye giderse gitsin, kime dokunursa dokunsun, gerçekler bütün açıklığıyla ortaya çıkarılmalıdır” dedi.

Saral ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yıpratılmasına yönelik siyasi hesapların yatırımcıların mağduriyetinin önüne geçirilmemesi gerektiğini savundu.

SPK MAĞDUR YATIRIMCI SAYISINI AÇIKLADI

SPK, 17 Eylül'de alınan kararlar kapsamında 7 portföy yönetim şirketine ait 131 fonun tasfiyesine karar verildiğini, Merkezi Kayıt Kuruluşu kayıtlarına göre bu fonlarda 455 bin 758 tekil yatırımcı bulunduğunu açıkladı.