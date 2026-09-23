Son Dakika | Fon skandalında 17 kişiye tutuklama talebi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon skandalı soruşturması kapsamında gözaltına alınan 20 kişinin adli süreçlerine ilişkin yeni gelişme yaşandı. Gözaltındaki şüphelilerden 17’sinin tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildiği öğrenildi. Diğer 3 şüphelinin ise emniyetteki ifadelerinin devam ettiği belirtildi.

17 KİŞİYE TUTUKLAMA TALEBİ

Tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen şüpheliler arasında Gözde Hacıoğlu, Furkan Baki, Murat Keçeci, Ramazan Erbey, İlhan Aygül, Salih Can Bülbül ve Selçuk Kahya yer aldı.

Soruşturma kapsamında Büşra Alçelik, Uğur Akkafa, Samet Çetinel, Celal Yarız ve İsmail Ege de tutuklama talebiyle mahkemeye gönderilen isimler arasında bulunuyor.

Mahkemeye sevk edilen diğer şüphelilerin ise Mehmet Yıldırım, Lütfi Çetinel, Halil İbrahim Ege, Berkan Gülen ve Mehmet Erbey olduğu bildirildi.

3 KİŞİNİN İFADE İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

Böylece gözaltına alınan 20 kişiden 17’sinin tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildiği, 3 kişinin ise ifade işlemlerinin sürdüğü kaydedildi.

NE OLMUŞTU?

Soruşturma kapsamında daha önce dört şüpheli tutuklandı. Aralarında Serdar Turhan ve Alper Öztürk’ün de bulunduğu 51 kişi hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve mal varlığı tedbiri uygulanmıştı.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Katılımevim ve Gündoğdu Gıda paylarındaki işlemler nedeniyle suç duyurusunda bulunduğu ve bazı kişiler hakkında iki yıl süreyle işlem yasağı getirdiği de belirtilmişti.

Serdar Turhan hakkında yurt dışına çıkış yasağı verildiğini ilk olarak 12 Eylül’de duyurulmuştu. Aynı dönemde Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Yarız hakkında yakalama kararı çıkarıldığı öne sürüldü. Yarız daha sonra adli makamlara başvurdu ve tutuklandı.

Soruşturma sürerken SPK de Tera, Pusula, Hedef, Atlas, A1, Pardus ve Bulls portföy yönetim şirketlerinin kurucusu olduğu 131 fon hakkında tasfiye kararı aldı. Bu şirketlerin TEFAS’ta işlem gören yatırım fonları da işlemlere kapatıldı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon kapsamında 19 Eylül 2026'da Tera Holding binasına girmişti.

Soruşturma kapsamında Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan ile Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen ve yöneticileri Alper Öztürk, Emre Alkin ve Kerem Alkin dün tutuklanmıştı.