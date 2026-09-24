Her sebze çiğ yenmez

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Brokoli Ve Karnabaharı Buharda Pişirerek Sindirimi Kolaylaştırın

Turpgillerden gelen değerli besin maddelerini kaybetmeden bu sorunları aşmak oldukça kolaydır. Brokoli veya karnabaharı püre yapacak kadar pişirmenize gerek kalmadan, sıcak suda çok kısa bir süre buharda pişirmek ya da hafifçe haşlamak yeterlidir. Bu kısa ısı işlemi sindirimi zor olan sert lifleri yumuşatır, gazı önler ve sebzenin taze rengini korumasını sağlar.

Çiğ Lahana Yiyecekseniz Bu Hileleri Mutlaka Uygulayın

Lahana salatalarda sıklıkla çiğ tercih edilir ancak sindirimini kolaylaştırmak için belirli hazırlık adımları gerekir. Lahananın gaz yapıcı etkisini kırmak için çok ince doğranması, tuzlanarak ovulması veya asitli turşu marinasyonundan geçirilmesi önerilir. Ayrıca hazırlık aşamasında içerisine rezene, kimyon veya kereviz eklemek, midenin bu zorlu sebzeyi çok daha rahat sindirmesini sağlar.