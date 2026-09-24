Havayolu şirketlerinden açık uyarı: Bu 3 renk valizden uzak durun!

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Havalimanlarındaki Gizli Tehlike: Bagaj Bandında Valiz Arama Çilesi

Uzun, yorucu ve saatler süren bir uçuşun ardından pasaport kontrolünü geçip bagaj teslim alanına geldiğinizde tatilin başladığını düşünürsünüz. Ancak bagaj bandının başında geçirilen dakikalar, seyahat keyfini bir anda stresse dönüştürebilir. Dönen bant üzerinde birbiriyle neredeyse birebir aynı görünen onlarca bavul, yorgun yolcular için tam bir karmaşaya yol açıyor. Küçük bir dikkatsizlik ya da dalgınlık, başkasının eşyalarıyla havalimanından ayrılmanıza ve seyahatinizin ilk gününü bir kabusa dönüştürmenize neden olabilir.