Daha ne yapacak Arina: "Uydurulmuş" demişti böyle gösterdi
Fenerbahçe'nin yıldızı Arina Fedorovtseva'da gerçek ortaya çıktı. Daha ne yapacak Arina! "Uydurulmuş" demişti, böyle gösterdi.
Sultanlar Ligi'nde geçen sezonun tamamlanmasının ardından Filenin Sultanları yoğun tempoya girdi.
Önce Milletler Ligi'nde mücadele edip şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımı, sonra da Avrupa Şampiyonu olarak adını tarihe yazdırmıştı.
Arina Fedorovtseva ise Rusya'nın uluslararası yasağının kaldırılmasının ardından Sırbistan'la oynanan özel maçlarda kadroya alınmamıştı.
Uzun bir tatil yapan 22 yaşındaki yıldız oyuncunun omzundan sakat olduğu, o nedenle Rusya Milli Takımı'na alınmadığı ileri sürülmüştü.
Arina ise "Bazı paylaşımlar sayesinde Rusya Milli Takımı'ndaki yokluğumla ilgili tamamıyla uydurulmuş gerekçeler ortaya atıldığını şaşkınlıkla öğrendim.
Voleybola gönül veren ve benimle ilgilenen herkese şunu belirtmek isterim ki benimle ilgili her şey yolunda.
Herhangi bir sorun yok. Yeni sezon hazırlıklarımı planladığımız şekilde sürdürüyorum" açıklamasını yapmıştı.
Fenerbahçeliler yeni sezonu yine de tedirginlikle beklerken, Arina Fedorovtseva Türkiye'ye dönerek takımla birlikte yeni sezon hazırlıklarına başladı.
Arina, Fenerbahçe'nin THY ile oynadığı hazırlık maçında da yer aldı. Öyle oynadı ki, daha ne yapacaktı! Gerçek ortaya çıktı. Arina sapasağlamdı.
Karşılaşmada 19 sayı ile Fenerbahçe'nin en skoreri olan Arina, 4 blok, 4 de ace ile maçı tamamladı. Böylece yeni sezon öncesi tüm endişeleri de ortadan kaldırdı. İddiaların gerçek olmadığını da oyunuyla kanıtladı.
İddialar için "Uydurulmuş" demişti Arina. Bunu da dosta düşmana böyle gösterdi.