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Daha ne yapacak Arina: "Uydurulmuş" demişti böyle gösterdi

Fenerbahçe'nin yıldızı Arina Fedorovtseva'da gerçek ortaya çıktı. Daha ne yapacak Arina! "Uydurulmuş" demişti, böyle gösterdi.

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Spor Servisi
Spor Servisi Haber Editörü
Daha ne yapacak Arina: "Uydurulmuş" demişti böyle gösterdi - Fotoğraf: 1
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Sultanlar Ligi'nde geçen sezonun tamamlanmasının ardından Filenin Sultanları yoğun tempoya girdi.

Daha ne yapacak Arina: "Uydurulmuş" demişti böyle gösterdi - Fotoğraf: 2
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Önce Milletler Ligi'nde mücadele edip şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımı, sonra da Avrupa Şampiyonu olarak adını tarihe yazdırmıştı.

Daha ne yapacak Arina: "Uydurulmuş" demişti böyle gösterdi - Fotoğraf: 3
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Arina Fedorovtseva ise Rusya'nın uluslararası yasağının kaldırılmasının ardından Sırbistan'la oynanan özel maçlarda kadroya alınmamıştı.

Daha ne yapacak Arina: "Uydurulmuş" demişti böyle gösterdi - Fotoğraf: 4
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Uzun bir tatil yapan 22 yaşındaki yıldız oyuncunun omzundan sakat olduğu, o nedenle Rusya Milli Takımı'na alınmadığı ileri sürülmüştü.

Daha ne yapacak Arina: "Uydurulmuş" demişti böyle gösterdi - Fotoğraf: 5
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Arina ise "Bazı paylaşımlar sayesinde Rusya Milli Takımı'ndaki yokluğumla ilgili tamamıyla uydurulmuş gerekçeler ortaya atıldığını şaşkınlıkla öğrendim.

Daha ne yapacak Arina: "Uydurulmuş" demişti böyle gösterdi - Fotoğraf: 6
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Voleybola gönül veren ve benimle ilgilenen herkese şunu belirtmek isterim ki benimle ilgili her şey yolunda.

Daha ne yapacak Arina: "Uydurulmuş" demişti böyle gösterdi - Fotoğraf: 7
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Herhangi bir sorun yok. Yeni sezon hazırlıklarımı planladığımız şekilde sürdürüyorum" açıklamasını yapmıştı.

Daha ne yapacak Arina: "Uydurulmuş" demişti böyle gösterdi - Fotoğraf: 8
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Fenerbahçeliler yeni sezonu yine de tedirginlikle beklerken, Arina Fedorovtseva Türkiye'ye dönerek takımla birlikte yeni sezon hazırlıklarına başladı.

Daha ne yapacak Arina: "Uydurulmuş" demişti böyle gösterdi - Fotoğraf: 9
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Arina, Fenerbahçe'nin THY ile oynadığı hazırlık maçında da yer aldı. Öyle oynadı ki, daha ne yapacaktı! Gerçek ortaya çıktı. Arina sapasağlamdı.

Daha ne yapacak Arina: "Uydurulmuş" demişti böyle gösterdi - Fotoğraf: 10
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Karşılaşmada 19 sayı ile Fenerbahçe'nin en skoreri olan Arina, 4 blok, 4 de ace ile maçı tamamladı. Böylece yeni sezon öncesi tüm endişeleri de ortadan kaldırdı. İddiaların gerçek olmadığını da oyunuyla kanıtladı.

Daha ne yapacak Arina: "Uydurulmuş" demişti böyle gösterdi - Fotoğraf: 11
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İddialar için "Uydurulmuş" demişti Arina. Bunu da dosta düşmana böyle gösterdi.

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