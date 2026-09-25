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Türkiye Fransa işte ilk 11: Montella'dan sürpriz karar

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta ilk maçında Fransa ile karşı karşıya gelecek. Türkiye Fransa işte ilk 11: Montella'dan sürpriz karar.

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Spor Servisi
Spor Servisi Haber Editörü
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Türkiye Fransa işte ilk 11: Montella'dan sürpriz karar - Fotoğraf: 1
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A Milli Takım yeni bir sınavda. Heyecan büyük. Milliler, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ilk maçında bu akşam Fransa ile karşı karşıya gelecek. Türkiye Fransa işte ilk 11: Montella'dan sürpriz karar.

Türkiye Fransa işte ilk 11: Montella'dan sürpriz karar - Fotoğraf: 2
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Mücadeleyi Almanya Futbol Federasyonundan Felix Zwayer yönetecek. Zwayer'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Robert Kempter ve Nikolai Kimmeyer yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Alman Florian Badstübner olacak.

Türkiye Fransa işte ilk 11: Montella'dan sürpriz karar - Fotoğraf: 3
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Grubun diğer maçında İtalya ile Belçika, Roma'da karşılaşacak. İki maç da aynı saatte başlayacak. Türkiye grubun ikinci maçında ise 28 Eylül'de Bursa'da İtalya ile karşılaşacak.

Türkiye Fransa işte ilk 11: Montella'dan sürpriz karar - Fotoğraf: 4
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Ay yıldızlı ekipte ayak parmağındaki ağrı nedeniyle tedavisi süren Orkun Kökçü'nün Fransa karşısında forma giymesi beklenmiyor. Orkun, milli takımın pazartesi ve salı günü gerçekleştirdiği antrenmanlarda da takımla çalışamadı.
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Türkiye Fransa işte ilk 11: Montella'dan sürpriz karar - Fotoğraf: 5
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2026 Dünya Kupası'nda yarı final oynayan Fransa, İspanya'ya yenilmişti. Üçüncülük maçında ise İngiltere'ye mağlup olunca Dünya Kupası'nı 4. sırada tamamlamıştı.

Türkiye Fransa işte ilk 11: Montella'dan sürpriz karar - Fotoğraf: 6
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Dünya Kupası'nın ardından teknik direktör Didier Deschamps ile yollarını ayıran Fransa'da takımın başına Zinedine Zidane getirildi. Zidane yönetimindeki Fransa ilk maçında Türkiye ile karşı karşıya gelecek.

Türkiye Fransa işte ilk 11: Montella'dan sürpriz karar - Fotoğraf: 7
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A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın ilk 11 için kararını verdiği belirtildi. Montella'nın sürprizler yapabileceği ileri sürüldü.

Türkiye Fransa işte ilk 11: Montella'dan sürpriz karar - Fotoğraf: 8
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Ekimizin sahaya şu 11'le çıkması bekleniyor: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Ozan Kabak, Abdülkerim Bardakçı, Eren Elmalı, Salih Özcan, İsmail Yüksek, Arda Güler, Can Uzun, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz.

Türkiye Fransa işte ilk 11: Montella'dan sürpriz karar - Fotoğraf: 9
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Fransa Milli Takımı'nın muhtemel 11'i de şu şekilde: Mike Maignan, Jules Kounde, Dayot Upamecano, Maxence Lacroix, Andy Diouf, Adrien Rabiot, Eduardo Camavinga, Michael Olise, Rayan Cherki, Desire Doue, Kylian Mbappe.

Türkiye Fransa işte ilk 11: Montella'dan sürpriz karar - Fotoğraf: 10
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Türkiye-Fransa maçı Kocaeli Stadı'nda oynanacak ve saat 21.45'te başlayacak. Karşılaşma ATV'dan naklen ekranlara gelecek.

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