Muhammed Yarız'ın süper lüks otomobillerini bisiklet parasına alan bakın kim çıktı

20 milyar dolara ulaştığı iddia edilen fon skandalının baş aktörlerinden AKP üyesi, 28 yaşındaki Muhammed Yarız'ın değerinin 200 ila 220 milyon TL arasında olduğu hesaplanan 5 lüks araçtan ikisini 12 bin liraya devrettiği Hasan Kaytan'ın iş hayatındaki hızlı yükselişi dikkat çekti. Kamuoyuna iş insanı olarak tanınan Kaytan, bazen valilikleri bazen de AKP yöneticilerini ziyaret ederken sahneye çıktı. Kaytan iddialara göre Şanlıurfaspor maçları sırasında stadyum önünde dondurma satarken 'girişimciliği' ile çok kazanan bir iş insanı oldu.

6 bin liraya 2023 model McLaren 750S Coupe ve 5 bin liraya 2023 model Rolls-Royce Cullinan süper lüks otomobilleri alan Hasan Kaytan'ın akrabaları da dikkat çekici.

Hasan Kaytan, Şanlıurfa'nın tanınan sendikacılarından eski büyükşehir belediye başkan vekili Ahmet Kaytan'ın yeğeni ve 4 senelik bir avukatken KRT TV'yi satan alan Harun Kaytan'ın akrabası.

KRT TV'nin patronu Harun Kaytan'ın avukat olur olmaz eski AKP vekili Halil Etyemez ile poz vermiş

Hasan Kaytan'ın akrabası Harun Kaytan ile kamuoyunda ilk kez yan yana görüldüğü yer de bir kaymakamlık binası. Bayrampaşa Kaymamakamı Abdullah Çiftçi 9 Ağustos 2024 paylaşımında Ahmet, Hasan ve Harun Kaytan'ın ziyaretlerini paylaştı. Ahmet Kaytan da Şanlıurfa'nın tanınan isimlerinden. Birçok sendikada yöneticilik yapan Ahmet Kaytan, aynı zamanda eski Şanlıurfa Büyükşehir Başkanvekili.

Ahmet Kaytan, kendi özgeçmişine göre 1999–2003 yıllarında Bem-Bir-Sen, 2007–2014 yıllarında Memur-Sen genel başkan yardımcılığı yaptı. 2014–2023 yıllarında ise Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Meclisi Başkan Vekili olarak görev aldı.

Yarız'dan1 2 bin liraya süper lüks otomobil alan Hasan Kaytan hakkında Şanlıurfalı yerel medyasından sık sık 'İnanılmaz başarısı' ile ilgili haberler yapıldığı görüldü.

Hasan Kaytan, kendi anlattığı yaşam öyküsünde iş hayatına babasının emekli ikramiyesiyle başladığını söylüyor.

ÖMER BOLAT'IN ELİNDEN ÖDÜL ALDI

Hassan Elektrik’in kurucusu ve X Koren Elektrik’in yönetim kurulu başkanı olan Kaytan, 2024’te şirketinin girdiği TOBB Türkiye 100 listesi kapsamında ödülünü Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın elinden aldı.

Bakan Bolat, Kaytan'a eliyle ödül verirken

Kaytan’ın iş dünyasındaki yükselişine siyasi ve bürokratik temasları da eşlik etti.

AKP Şanlıurfa İl Başkanlığı, 2 Eylül 2023’te Kaytan İl Başkanı Ali İhsan Delioğlu’nu ziyaret ettiğini duyurdu.

İki gün sonra Şanlıurfa Valiliği, Hasan Kaytan’ın Ahmet Kaytan ile birlikte Vali Hasan Şıldak’ı makamında ziyaret ettiğini paylaştı.

Eski AKP MKYK üyesi Vildan Polat da aynı ay Kaytan ve Yerlikaya’nın kendisini ziyaret ettiğini yazdı.

Kaytan, Şanlıurfaspor’a sponsor olduğu dönemde yerel yöneticilerle de bir araya geldi.

Kaytan eski Şanlıurfa Belediye Başkanı ile

Kaytan'ın Şanlıurfaspor'a sponsor olma süreci de dikkat çekici.

Yerel medyada servis edilen haberlere göre Kaytan, "fakirken" memleketinin takımının maçlarına bile giremiyordu.

Hatta Ahmet Kalkan isimli bir kişi Kaytan'ın eskiden Şanlıurfa'da 'Eskimo' isimli dondurmayı stadyum önünde sattığını söyledi.

Kaytan, stadyum önünde dondurma satarken bir bakanın elinden ödül alacak kadar yükselmiş.