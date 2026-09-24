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Halk TV Türkiye Son Dakika | Diyarbakır ve Şanlıurfa'da hissedilen şiddetli deprem

Son Dakika | Diyarbakır ve Şanlıurfa'da hissedilen şiddetli deprem

Son dakika haberi... Şanlıurfa'da 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çevre illerden de hissedilen sarsıntı paniğe neden olurken ilk tespitlere göre can kaybı ve yıkım olmadığı bildirildi.

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Şanlıurfa'da korkutan bir deprem meydana geldi. AFAD depremin büyüklüğünü 5.4, Kandilli Rasathanesi ise 5.5 olarak açıkladı.

Sarsıntı Adıyaman, Gaziantep, Diyarbakır, Kahramanmaraş, Elazığ ve Mardin gibi çevre illerden de hissedildi. Vatandaşlar panikle kendilerini sokaklara attı. Evlerinde ve iş yerlerinde olan vatandaşlar açık alanlarda beklemeye başladı.

Depremin hemen ardından güvenlik güçleri ve arama-kurtarma ekipleri herhangi bir olumsuzluğun yaşanıp yaşanmadığını tespiti için bölgede geniş çaplı saha taraması başlattı.

AFAD VE KANDİLLİ'DEN AÇIKLAMA

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) saat 10.40'da merkez üssü Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesi olan 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 5.5, derinliğini ise 5.1 km olarak duyurdu.

Son Dakika | Diyarbakır ve Şanlıurfa'da hissedilen şiddetli deprem - Resim : 1

CAN KAYBI VE YIKIM VAR MI?

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak vatandaşları sokağa döken şiddetli depremin ardından ilk açıklamada bulundu.

Vali Şıldak, yapılan ilk incelemerele göre olumsuz bir durum olmadığını ifade etti. Şıldak, "Sahada inceleme sürüyor, yıkım bulunmuyor. Depremde can kaybı yok" dedi.

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BAKAN ÇİFTÇİ: SAHA TARAMALARI BAŞLADI

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi depreme ilişkin açıklamada bulundu.

Çiftçi, "Şanlıurfa ilimizin Karaköprü ilçesinde, saat 10.40'ta 5.4 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiş ve deprem Diyarbakır, Gaziantep, Adıyaman’da da hissedilmiştir. AFAD, mülki idare amirlerimiz ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başlamıştır" ifadelerini kullandı.

OKULLARA ARA VERİLDİ

Yaşanan depremin ardından Şanlıurfa'da eğitime bir gün ara verildi.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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