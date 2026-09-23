Filenin Sultanları'na küstah sözler: "Türkiye'de durum daha kötü" dedi

4 10

"Dürüst olmak gerekirse, milli takımda sadece o ülkenin gerçek vatandaşlarının ve her şeyden önce başka hiçbir milli takımda oynamamış kişilerin oynamasını çok isterdim. Şimdiki bu durum, milli takım mı yoksa kulüp karması mı her neyse. Onların bazı kurallarına göre Tijana neredeyse yarı yabancı konumunda ki ondan daha büyük bir Sırp olamaz. Bize göre o neredeyse bir yabancı sayılırken, Türkiye'de Vargas yabancı değil, veya Sinead Jack, ya da Romanya'dan Carutasu ve daha bir sürü başka oyuncu. Eskiden sadece bir tane olabileceğine dair bir kural vardı ama şimdi Türkiye'de üç tane var. Bence bu kadarı gerçekten biraz fazla. Türkiye, yalnızca Türk oyuncularla oynasaydı hiçbir sorun olmazdı. Ancak voleybolda ve dünyada bazı şeyler değişiyor. Önceden birden fazla devşirme oyuncuya sahip olmak hayal bile edilemezdi, şu anda Türklerin iki tane var, yakında üç, dört... hatta tüm kadro olabilir"