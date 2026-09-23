Filenin Sultanları'na küstah sözler: "Türkiye'de durum daha kötü" dedi
Daha önce eleştirmişti, devam etti. Filenin Sultanları'na küstah sözler. Üstündağ'ın cevabına rağmen durmadı. "Türkiye'de durum daha da kötü" dedi.
Türkiye'nin gururu Filenin Sultanları, yaz döneminde fırtına gibi esti. A Milli Kadın Voleybol Takımımız, önce Çin'de düzenlenen Milletler Ligi finallerinde şampiyon oldu.
Daha sonra Avrupa Şampiyonası'nda sahne alan Filenin Sultanları, finalde karşılaştığı İtalya'yı da devirerek Avrupa Şampiyonu olmayı başardı.
Filenin Sultanları bunları başarırken, voleybolda iddialı olan Sırbistan kötü bir dönem geçirdi. Daha önce Fenerbahçe'yi de çalıştıran Sırbistan Milli Takımı Başantrenörü Zoran Terzic, hem Türkiye'yi, hem de İtalya'yı şu sözlerle eleştirdi:
"Dürüst olmak gerekirse, milli takımda sadece o ülkenin gerçek vatandaşlarının ve her şeyden önce başka hiçbir milli takımda oynamamış kişilerin oynamasını çok isterdim. Şimdiki bu durum, milli takım mı yoksa kulüp karması mı her neyse. Onların bazı kurallarına göre Tijana neredeyse yarı yabancı konumunda ki ondan daha büyük bir Sırp olamaz. Bize göre o neredeyse bir yabancı sayılırken, Türkiye'de Vargas yabancı değil, veya Sinead Jack, ya da Romanya'dan Carutasu ve daha bir sürü başka oyuncu. Eskiden sadece bir tane olabileceğine dair bir kural vardı ama şimdi Türkiye'de üç tane var. Bence bu kadarı gerçekten biraz fazla. Türkiye, yalnızca Türk oyuncularla oynasaydı hiçbir sorun olmazdı. Ancak voleybolda ve dünyada bazı şeyler değişiyor. Önceden birden fazla devşirme oyuncuya sahip olmak hayal bile edilemezdi, şu anda Türklerin iki tane var, yakında üç, dört... hatta tüm kadro olabilir"
Zoran Terzic, Fenerbahçe'de çalıştığı dönemde Melissa Vargas'ı Sırbistan Milli Takımı'na almayı çok istemiş, Sırp vatandaşı olması için çaba göstermişti. Ancak Vargas Türkiye'yi seçmişti. Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ da Terzic'in daha önce Türkiye'de çalıştığını ve Vargas'ı Sırp vatandaşı yapmak için çabaladığını hatırlatarak, "Bir şeyin daha altını çizmek istiyorum. Bu ülkeden ekmek yiyorsunuz. Bu ülkeden yatırım yapıyorsunuz. Ve bu ülkenin milli takımında ve kulüplerinde görev almak için gayret sarf edip istekte, arzuda ve araya devreye sokmadığınız kimseler kalmayacak. Ama bugün sizi geçmişte de bağrına basan taraftarın önünde, bu ülkenin önünde, rakip takımın koçu için söylüyorum: Sen bugün burada yaptığın bu provokatif hareketler ve ihanetten dolayı bence bundan sonra da Türkiye'de iş aramasın, diyorum. Çok kırgınız, bu olmamalıydı" dedi.
Üstündağ, "Neydi? Efendim, yok devşirme olmuş da...Soruyorum: Bošković acaba Sırp mı? Ablası hâlâ Bosna'nın kaptanı. Kurtagić acaba nereli? Ve Vargas'ın son gecede pasaportu hâlâ Sırptı madem böyle bir bakış açın vardı, niye pasaportu Sırbistan pasaportu yaptırdın ve o takımı almak için niye bu kadar gayret sarf ettin? Yani böyle provokatif söylemlerle bir yere varılmaz. Bence bizim işimize geldi. Takım da sahada bunun en güzel cevabını verdi" diye konuştu.
Ancak bu da Zoran Terzic'i durdurumadı. Filenin Sultanları'na küstah sözler etti, "Türkiye'de durum daha kötü" dedi. Terzic, BO Sport'ta şu ifadeleri kullandı:
"Türkiye ve İtalya'dan aldığı büyük tepkiler) Çok da akıllı olmayan insanlar üstüne alındı. Sıra dışı hiçbir şey söylemedim. İtalya'nın eskisi gibi smaçörlerinin olmadığını söyledim. Rinieri, Piccinini, Del Core, Costagrande çok ama çok iyi oyunculardı. Şimdi öyleleri yok.
Sadece İtalya’da değil. Avrupa Şampiyonası'ndaki 4 yarı finalistin tümünde; Sırbistan, İtalya, Türkiye ve Polonya'da da durum böyle. Alınmış olmaları, bu onların sorunu.
Türkiye'de durum daha da kötü. Benim sitemim onlara değil, yabancı oyunculardan bir takım kurulmasına izin veren Uluslararası Voleybol Federasyonu'na (FIVB) yönelikti. Ancak Türkiye'de herkes bunu kendi üzerine alındı, kişisel algıladılar. Sonrasında Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı'nın söyledikleri ise tam anlamıyla bir felaketti."