İstanbul’dan İzmit’e uzanan fay için dikkat çeken değerlendirme: Deprem davranışı değişiyor

Prof. Dr. Osman Bektaş, Kuzey Anadolu Fayı'nın (KAF) Yunanistan'dan İstanbul ve İzmit'e uzanan kuzey kolundaki deprem hareketliliğine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Bektaş, KAF'ın 1912 yılında Şarköy'de meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremle kıtasal kabukta büyük bir kırılma oluşturduğunu belirtti. 7 ve üzerindeki depremler, çok güçlü sarsıntılara yol açabilen büyük depremler olarak ifade ediliyor.

Bektaş'a göre bu kırılmanın ardından fayın doğusunda ve batısında farklı bölgelerde 6 ve üzeri büyüklükte depremler meydana geldi. Buradaki "6 ve üzeri" ifadesi, şiddetli sarsıntı oluşturabilen depremleri kapsıyor.

MARMARA VE EGE'DEKİ DEPREMLERE DİKKAT ÇEKTİ

Bektaş, KAF'ın doğu kesiminde Marmara Denizi'nde 1963-2025 yılları arasında 6 ve üzeri büyüklükte çeşitli depremler yaşandığını, İzmit'te ise 1999 yılında 7,4 büyüklüğünde büyük bir deprem meydana geldiğini hatırlattı.

Fayın batısındaki Ege bölgesinde ise 1975, 1982, 1983 ve 2014 yıllarında 6 ve üzeri büyüklükte depremler meydana geldiğini belirtti.

Bektaş, bu depremler üzerinden KAF'ın her bölgede aynı şekilde davranmadığına dikkat çekti.

"KABUK YAPISI DEPREM DAVRANIŞINI DEĞİŞTİRİYOR"

Bektaş'ın değerlendirmesine göre, deniz altındaki yer kabuğu daha parçalı bir yapıya sahip. Bu nedenle oluşan hareket ve deformasyon daha geniş bir alana yayılarak farklı fay parçalarında kırılmalara yol açabiliyor.

Kıtasal kabukta ise fayın daha güçlü ve kesintisiz olduğu bölgelerde daha büyük depremler meydana gelebiliyor.

Bektaş, bu nedenle KAF boyunca deprem davranışının bölgeden bölgeye değiştiğini vurguladı.