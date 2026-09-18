Ege sallandı gözler İstanbul’a çevrildi: Osman Bektaş’tan “deprem göçü” açıklaması

Ege Denizi’nde meydana gelen 4,4 büyüklüğündeki depremin ardından Prof. Dr. Osman Bektaş, bölgedeki fay hareketliliğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bektaş, Ege’deki hareketin birden fazla faya dağıldığını belirtti.

EGE DENİZİ'NDE 4,4 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre Ege Denizi’nde saat 09.42’de 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 5,46 kilometre olarak kayıtlara geçti. Sarsıntının ardından bölgedeki deprem hareketliliği yeniden gündeme gelirken, Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş sosyal medya hesabından değerlendirmede bulundu.

"EGE DEPREMLERİ İSTANBUL'UN DEPREM HABERCİSİ DEĞİLDİR"

Bektaş, Ege’de meydana gelen depremlerin İstanbul’da beklenen bir depremin habercisi olarak yorumlanmaması gerektiğini belirtti. Bektaş, Kuzey Anadolu Fayı'nın (KAF) Ganos’tan sonra tek bir fay çizgisi halinde İstanbul’a doğru ilerleyen bir sistem olmadığını ifade etti.

Bektaş, KAF’ın Marmara ve Kuzey Ege’de çok kollu, parçalı ve farklı segmentlerde deformasyon üreten geniş bir fay sistemi olduğunu belirtti.

EGE'DEKİ GEÇMİŞ DEPREMLERE DİKKAT ÇEKTİ

Bektaş, 1912 Ganos depreminden sonra batıda meydana gelen 1975, 1983 ve 2014 depremlerini de Ege uzantısındaki aktivitenin göstergeleri arasında değerlendirdi.

Bu kapsamda Ege’de meydana gelen bir depremin İstanbul’a doğru bir “deprem göçü” şeklinde yorumlanmasının doğru olmadığını belirten Bektaş, “Sıradaki deprem İstanbul’da” şeklindeki değerlendirmelere de dikkat çekti.

Prof. Dr. Osman Bektaş’ın sosyal medya paylaşımı şöyle:

EGE DEPREMLERİ İSTANBUL’UN DEPREM HABERCİSİ DEĞİLDİR!

Çünkü KAF, Ganos’tan sonra tek bir fay çizgisi halinde İstanbul’a doğru ilerleyen bir sistem değildir.

KAF; Marmara ve Kuzey Ege’de çok kollu, parçalı ve farklı segmentlerde deformasyon üreten geniş bir fay sistemidir.

1912 Ganos depreminden sonra batıda meydana gelen 1975 M6.6, 1983 M6.9 ve 2014 M6.9 gibi depremler, EGE uzantısındaki aktiviteyi gösterir.

Bu nedenle Ege’deki bir depremin İstanbul’a doğru “deprem göçü” veya “sıradaki deprem İstanbul’da” şeklinde yorumlanması, doğru değildir.