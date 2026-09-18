Son dakika | Aydın’da 3.8 büyüklüğünde deprem! AFAD açıkladı
Son dakika haberi... AFAD'ın yaptığı duyuruya göre saat 21:09'da Ege Denizi Aydın Kuşadası'nda 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Aydın Kuşadası Körfezi'nde saat 21:09:40 sıralarında 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği bildirildi.
AFAD tarafından söz konusu depremin yer kabuğunun yaklaşık 7.83 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bilgisine yer verildi.
AFAD'IN RESMİ AÇIKLAMASI
Büyüklük:3.8 (Mw)
Yer:Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [11.69 km] Kuşadası (Aydın)
Tarih:2026-09-18
Saat:21:09:40 TSİ
Enlem:37.90517 N
Boylam:27.13083 E
Derinlik:7.83 km
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi