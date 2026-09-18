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Halk TV Türkiye Son dakika | Ege’de peş peşe depremler! AFAD duyurdu

Son dakika | Ege’de peş peşe depremler! AFAD duyurdu

AFAD'ın yaptığı duyuruya göre saat 21:09'da Ege Denizi Aydın Kuşadası'nda 3.8 büyüklüğünde ve 22.41’de İzmir Çeşme açıklarında 3.4 büyüklüğünde depremler meydana geldi.

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Son dakika | Ege’de peş peşe depremler! AFAD duyurdu

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Aydın Kuşadası Körfezi'nde saat 21:09:40 sıralarında 3.8 büyüklüğünde İzmir Çeşme açıklarında ise 22.41’de 3.4 büyüklüğünde depremler meydana geldiği bildirildi.

AFAD tarafından Aydın’daki depremin yer kabuğunun yaklaşık 7.83 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bilgisine yer verirken Çeşme açıklarındaki depremin ise 37.06 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini duyurdu.

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Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Ege Denizi Deprem İzmir Aydın
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