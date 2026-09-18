Halk TV Türkiye Son dakika | Ege’de peş peşe depremler! AFAD duyurdu

Son dakika | Ege’de peş peşe depremler! AFAD duyurdu AFAD'ın yaptığı duyuruya göre saat 21:09'da Ege Denizi Aydın Kuşadası'nda 3.8 büyüklüğünde ve 22.41’de İzmir Çeşme açıklarında 3.4 büyüklüğünde depremler meydana geldi.