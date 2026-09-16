İstanbul'u tehdit eden Adalar fayı için yeni değerlendirme: Tamamen kilitli değil

İstanbul'un deprem riski açısından en çok tartışılan bölgelerinden biri olan Adalar Fayı yeniden gündemde. Prof. Dr. Osman Bektaş, sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede, Çınarcık–Adalar fay zonunun yalnızca "kilitli fay" olarak değerlendirilmesinin yeterli olmayabileceğine dikkat çekti.

Bektaş, Adalar'ın güneyinde yaklaşık 10 kilometre derinliğe kadar gözlenen deprem sessizliğinin daha önce kilitli fay şeklinde yorumlandığını hatırlattı. Ancak 2020 yılında yayımlanan bir çalışmaya işaret eden Bektaş, Çınarcık–Adalar fay zonunun tek tip bir yapı göstermediğini belirtti.

Değerlendirmeye göre bölgede creep (yavaş fay hareketi) gösteren alanlarla kilitli zonlar bir arada bulunabiliyor. Bu nedenle Adalar Fayı'nın, fay hareketine karşı farklı direnç gösteren çukur ve sırtlardan oluşan karmaşık ve heterojen bir sistem olarak ele alınması gerekiyor.

Bektaş, 1963 yılında meydana gelen 6,3 büyüklüğündeki Adalar depreminin de fay zonunun parçalı ve heterojen davranışıyla uyumlu olduğunu ifade etti.

Uzmanların İstanbul depremi açısından yakından takip ettiği Çınarcık–Adalar fay zonundaki hareketlilik ve fayın yapısı, olası deprem riskinin değerlendirilmesinde önem taşıyor. Bektaş'ın paylaşımı, "Adalar Fayı tamamen kilitli mi?" sorusunu yeniden gündeme getirdi.