Marmara'daki o kent için deprem alarmı: Binlercesi riskli çıktı! İki seçenek var...

Tekirdağ'da olası depremin yaratabileceği yıkımı önceden tespit etmek amacıyla başlatılan bina envanteri çalışmaları hız kesmeden sürüyor. Tekirdağ Valiliği ile Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) öncülüğünde yürütülen "Deprem Bina ve Envanterleri Projesi" kapsamında kent genelindeki yapılar tek tek taranıyor.

Yaklaşık bir yıl önce başlatılan çalışmada ilk olarak Çorlu pilot bölge olarak belirlenirken, daha sonra proje kent genelini kapsayacak şekilde genişletildi. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve AFAD'ın da destek verdiği çalışmada yaklaşık 230 bin binanın incelenmesi hedefleniyor.

NKÜ Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı Dr. Öğretim Görevlisi Ahmet Bal, saha çalışmalarında yüzde 90 seviyesine ulaşıldığını açıkladı.

KRİTİK TESPİT

Projede önceliğin, deprem sırasında tamamen göçme ihtimali bulunan yapıların belirlenmesi olduğunu söyleyen Bal, yapılan incelemelerde yaklaşık 2 bin ila 3 bin binanın ciddi risk taşıdığının ortaya çıktığını belirtti.

Bal, Tekirdağ'ın Kuzey Anadolu Fay Hattı'na çok yakın konumda bulunduğuna işaret ederek bölgede uzun süredir büyük ölçekli bir deprem yaşanmamasının riski ortadan kaldırmadığını vurguladı.

Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın Türkiye'nin en aktif faylarından biri olduğunu belirten Bal, Tekirdağ'ın bu hatta 10 kilometreden daha yakın bir mesafede bulunduğunu söyledi. Fay çevresinde yaklaşık 2 milyon kişinin yaşadığını aktaran Bal, bu nedenle yapı stokunun önceden incelenmesinin büyük önem taşıdığını ifade etti.

Çalışmalarda Kanada Sismik Tarama Metodu'ndan yararlanılırken, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Namık Kemal Üniversitesi'nin akademik desteğiyle proje kapsamının genişletildiği belirtildi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Deprem Dairesi tarafından geliştirilen özel yazılım sayesinde ekiplerin bina taramalarını daha hızlı gerçekleştirebildiği aktarıldı. Yaklaşık 50 kişilik ekibin görev aldığı çalışmalarda AFAD ve Büyükşehir Belediyesi de saha çalışmalarına destek veriyor.

Bal, projenin yüzde 90'ının tamamlandığını ve geriye kalan yapıların da incelenmesiyle kentteki riskli yapı stokuna ilişkin daha kapsamlı bir tablonun ortaya çıkacağını belirtti.

RİSKLİ BİNALAR İÇİN İKİ SEÇENEK

Taramalarda ağır hasar veya göçme ihtimali bulunan yapıların belirlenmesinin ardından bu binalar için kentsel dönüşüm ve güçlendirme seçeneklerinin gündeme gelebileceği ifade edildi.

Bal'a göre her riskli yapı için tek çözüm yıkım olmayabilir. Yapının durumuna bağlı olarak uygulanabilecek güçlendirme yöntemleriyle deprem sırasında oluşabilecek hasarın azaltılması mümkün. (DHA)