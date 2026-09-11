İBB’nin İstanbul deprem raporu korkuttu: En az 20 bin bina çökmek üzere! İşte en riskli ve en güvenli ilçeler
İBB’nin 2020-2026 döneminde vatandaş başvurularıyla incelediği 40 bin binanın yaklaşık yarısının yüksek veya çok yüksek risk grubunda olduğu belirlendi. Verilerde özellikle 1999 öncesi yapı stoku öne çıktı.
17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’nin üzerinden 27 yıl geçerken, İstanbul’un deprem riski bir kez daha gündemin merkezine oturdu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) yürüttüğü Hızlı Tarama çalışmasının Temmuz 2026 verileri, kentteki yapı stokuna ilişkin dikkat çekici bir tablo ortaya koydu.
İBB ekipleri, Temmuz 2020 ile Temmuz 2026 arasında vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda yaklaşık 40 bin binada inceleme yaptı. Yapılan değerlendirmelerde yapıların yaklaşık yarısının yüksek veya çok yüksek risk grubunda bulunduğu belirlendi.
Çalışmada özellikle 1999 öncesinde inşa edilen binalar dikkat çekti. İstanbul’un deprem hazırlığında eski yapı stokunun belirlenmesi ve riskli yapıların dönüşüme alınması kritik başlıklardan biri olarak öne çıktı.
Yüksek riskli yapı oranının en fazla olduğu ilçe Avcılar oldu. İncelenen binaların yüzde 19,07’si yüksek risk grubunda değerlendirildi. Avcılar’ı yüzde 14,59 ile Zeytinburnu takip etti.
Diğer yüksek oranlar ise şöyle sıralandı:
- Bağcılar: yüzde 8,34
- Küçükçekmece: yüzde 7,80
- Fatih: yüzde 5,65
- Esenyurt: yüzde 5,03
- Bahçelievler: yüzde 3,79
- Silivri: yüzde 3,40
- Bakırköy: yüzde 3,27
- Esenler: yüzde 3,27
Verilerde bazı ilçelerde yüksek riskli yapı oranının oldukça düşük olduğu görüldü. Şile, yüzde 0 oranıyla listenin en düşük seviyesinde yer aldı.
Şile’yi yüzde 0,06 ile Çekmeköy ve yüzde 0,08 ile Beykoz izledi. Başakşehir ve Sarıyer’de oran yüzde 0,27, Sancaktepe’de yüzde 0,30 olarak kaydedildi.
Diğer ilçelerdeki oranlar ise şöyle:
- Adalar: yüzde 0,32
- Çatalca: yüzde 0,36
- Sultanbeyli: yüzde 0,36
- Beşiktaş: yüzde 0,37
- Ümraniye: yüzde 0,48
- Ataşehir: yüzde 0,52
- Arnavutköy: yüzde 0,57
- Şişli: yüzde 0,58
- Eyüpsultan: yüzde 0,64
- Beylikdüzü: yüzde 0,73
- Tuzla: yüzde 0,88
- Kartal: yüzde 0,89
- Üsküdar: yüzde 0,91
- Kağıthane: yüzde 0,94
- Pendik: yüzde 0,95
- Kadıköy: yüzde 1,10
- Beyoğlu: yüzde 1,17
- Sultangazi: yüzde 1,21
- Maltepe: yüzde 1,23
- Gaziosmanpaşa: yüzde 1,56
- Bayrampaşa: yüzde 2,09
- Güngören: yüzde 2,33
- Büyükçekmece: yüzde 2,58
Karar'dan Selin Işık'ın haberine göre İBB’nin Hızlı Tarama çalışmasına yönelik ilgi de zaman içerisinde değişiklik gösterdi. Bugüne kadar vatandaşların dijital ve yazılı başvuruları kapsamında İstanbul genelinde 142 bin binanın ziyaret edildiği bildirildi.
Hızlı Tarama yöntemi için yapılan toplam başvuru sayısı ise 173 bin 189’a ulaştı. En fazla başvurunun Kadıköy’den geldiği, en az başvurunun ise Sultanbeyli’den yapıldığı belirtildi.
Özellikle 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından İstanbul’da bina inceleme taleplerinde belirgin bir artış yaşandı. Ancak ilerleyen dönemde başvurularda yeniden düşüş görüldü.
İBB’nin incelemeleri sonucunda öncelikli müdahale gerektiren yapılardan 2 bin 330’unun yıkımı gerçekleştirildi. Bu binalarda toplam 22 bin 527 bağımsız birimin bulunduğu açıklandı.
Ayrıca 612 bina için resmi işlemlerin başlatıldığı bildirildi. Söz konusu yapıların da yıkılması halinde dönüşüm kapsamına alınan bağımsız birim sayısının 28 bin 263’e ulaşması bekleniyor.
Riskli yapıların tahliye edilmesiyle birlikte yaklaşık 100 bin kişinin de tahliye sürecinden geçmesinin planlandığı belirtildi.