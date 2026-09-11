Halk TV Türkiye İBB’nin İstanbul deprem raporu korkuttu: En az 20 bin bina çökmek üzere! İşte en riskli ve en güvenli ilçeler

İBB’nin İstanbul deprem raporu korkuttu: En az 20 bin bina çökmek üzere! İşte en riskli ve en güvenli ilçeler İBB’nin 2020-2026 döneminde vatandaş başvurularıyla incelediği 40 bin binanın yaklaşık yarısının yüksek veya çok yüksek risk grubunda olduğu belirlendi. Verilerde özellikle 1999 öncesi yapı stoku öne çıktı.

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