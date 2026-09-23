Şamil Tayyar'ın 'şaştık kaldık' dediği fon skandalının kilit ismi AKP Gençlik Kolları'ndan çıktı

Eski AKP Milletvekili Şamil Tayyar, fon skandalının 28 yaşındaki kilit ismi Muhammed Yarız’ın hızlı yükselişine şaşırdı. Oysa Yarız’ın, Tayyar'ın partili olduğu, 2021’de AKP Gençlik Kolları yönetiminde yer aldığı, parti için bayrak ve pankart astığı ortaya çıktı.

Eski AKP Milletvekili Şamil Tayyar, 826 milyar liralık fon skandalında tutuklanan Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız’ın kısa sürede milyarlarca liralık fonları yönetmeye başlamasını sorguladı. Tayyar, bu yükselişe ilişkin şaşkınlığını dile getirirken Yarız’ın kendi partisindeki geçmişi gün yüzüne çıktı.

28 yaşındaki patron, 2021’de AKP İstanbul Gençlik Kolları Yedek Yönetim Kurulu üyesiydi. Sokaklara AKP bayrakları asan, parti binalarını pankart ve bayraklarla donatan Yarız’ın, Zeytinburnu AKP ilçe binası önünde ‘rabia’ işaretiyle poz verdiği görüldü.

TAYYAR ŞAŞTI KALDI

Tayyar, Yarız hakkındaki açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Pusula Portföy’ün büyüklüğü 633 milyar liraymış. Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız 28 yaşında. Eğitimi siyaset bilimi.

Daha 5 yıl önce cafelerde üçü bir arada içiyordu. Bir anda milyar milyar milyar liralık fonları yönetmeye başlamış.

Bu işte bir tuhaflık yok mu Allah aşkına. Kim, ne film çeviriyor? Şaştık kaldık.”

Tayyar, Yarız’ın beş yıl önceki yaşamıyla yönettiği fonların büyüklüğü arasındaki farkı vurguladı. Ancak açıklamasında, aynı dönemde AKP Gençlik Kolları’nda görev yapan Yarız’ın parti faaliyetleri kamuoyuna yansıdı.

"ÜÇ AY ÖNCE 750 MİLYON LİRALIK YAT ALDI"

Yarız, fon manipülasyonu nedeniyle ceza almasına rağmen 2024’te Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı oldu. Özellikle son iki yılda hızla yükselen Yarız’ın, küçük yatırımcılar üzerinden milyarlık servet edindiği, özel yatlar, jetler ve villalar satın aldığı öne sürüldü.

Bu hızlı yükselişin ardından Yarız, fon soruşturması kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yarız’ın kısa sürede ulaştığı servetin ve yönettiği fonların arkasındaki ilişkiler ise soru işareti olarak kaldı.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, Yarız'ın AKP üyesi olduğunu açıkladığı paylaşımda dikkat çekici bilgiler de verdi.

Çömez, Yarız sadece üç ay önce 750 milyon liraya yat aldığını açıkladı. Çömez şunları ifade etti:

"AKP İstanbul Gençlik Kolları'nda yönetim kurulu üyesiydi.

"Piyasa bozucu" eylemler yaptığı için 2020'den beri her yıl ya geçici işlem yasağı uygulandı ya da para cezasına çarptırıldı.

Bu siciline rağmen Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı yapıldı.

Ve ardından büyük soygun başladı.

Yüz binlerce küçük yatırımcının yüz milyarlarca lirası manipülasyonlarla fon çetelerinin cebine boca edilirken en büyük paylardan birini de o aldı.

AKP'nin 28 yaşındaki parlak çocuğu, götürdüğü milyarlarca liranın bir kısmını da lüks yaşamına ayırdı.

3 ay önce 750 milyon TL vererek dünyanın en lüks yatlarından birini satın aldı.

Yanına da, hız zevkini tatmin etmek için, on milyonlarca lira harcayarak sürat botu ekledi.

Bu ülkenin 5.5 milyon genci, evinde iş ve aş umudunu kaybetmiş çaresizce beklerken,

AKP’nin parlak genci Muhammed Yarız ve arkasındakiler lüks, ışıltılı ve şatafatlı bir hayat sürüyor."