Osimhen kararı sonrası yerine gelecek isim belli oldu

Başakşehir maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle bir süredir tedavi gören Victor Osimhen, Nijerya Milli Takımı kadrosundan çıkarıldı.

OSIMHEN KADRODAN ÇIKARILDI

Galatasaray'ın yoğun ısrarı sonrası geri adım atan Nijerya Futbol Federasyonu, yıldız futbolcuyu kadrodan çıkardı. Konuya dair yapılan açıklamada "Victor Osimhen, kas zorlanması nedeniyle iyileşme sürecine devam ettiği için Nijerya'nın AFCON 2027 eleme maçlarında Madagaskar ve Gine-Bissau'ya karşı forma giyemeyecek. Victor'a acil şifalar dileriz" denildi.

Victor Osimhen'in yokluğunda Nijerya adına Madagaskar ve Gine-Bissau maçlarında forma giyecek isim de belli oldu.

TAIWO AWONIYI KADROYA DAHİL EDİLDİ

Nijerya Teknik Direktörü Eric Chelle, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Coventry City'de forma giyen Taiwo Awoniyi'yi kadroya dahil etti.