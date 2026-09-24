Son Dakika | Erdoğan'dan fon skandalı çıkışı: Sorumlu kim olursa olsun...

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, yüz binlerce yatırımcıyı doğrudan etkileyen fon skandalıyla ilgili yürütülen soruşturmada sorumluluğu bulunan herkesten hesap sorulacağını belirtti.

ERDOĞAN'DAN FON SKANDALI ÇIKIŞI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve toplam büyüklüğü 18 milyar doları aşan sermaye piyasası işlemlerine yönelik soruşturmada, aralarında eski devlet bürokratlarının da bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alınmış veya tutuklanmıştı.

Devam eden soruşturmaya ilişkin Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan da bir değerlendirme geldi.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantısının düzenlendiği ABD'nin New York kentindeki Türk Evi'nde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, skandalda sorumluluğu bulunan herkesten hukuk önünde hesap sorulacağını belirtti.

"SORUMLU KİM OLURSA OLSUN..."

455 bin yatırımcıyı doğrudan etkileyen skandala ilişkin Erdoğan şu değerlendirmede bulundu:

"Sermaye piyasalarının sınırlı bir alanında, belli sayıda fonda ortaya çıkan bir sorundan söz ediyoruz. Yani ne finansal sistemimize ne Türkiye ekonomisine yönelik bir risk söz konusu değil. Bunu, piyasanın tamamına dair bir problem olarak resmetmek, Türk Borsasına yapılmış bir haksızlık olur. Sermaye piyasası ilkeleri ve hukuk çerçevesinde gerekli her türlü adım atılıyor ve atılacak.

İlgili kurumlarımız meselenin üzerine kararlılıkla gidiyor. Yargımız aynı şekilde kapsamlı bir soruşturma başlattı; bazı gözaltılar ve tutuklamalar oldu. Şunun bilinmesini isterim: Sorumluluğu olan kim varsa, bunlardan hukuk önünde hesap sorulacaktır. Bu konuda en küçük bir tereddüt olmamalıdır.

Ne uğruna olursa olsun kimsenin selden kütük kapma yarışına girmeye, insanımızı tedirgin etmeye hakkı yoktur. Tabii, sürecin, sermaye piyasalarının yapısı gereği hem şeffaf hem de son derece hassas yürütülmesi önemlidir. Bizim de talimatımız bu yöndedir. Ayrıca benzer bir problemin tekrar yaşanmaması için hukuki ve idari düzenlemeler dahil, hangi tedbirlere ihtiyaç duyuluyorsa, bunların da hayata geçirilmesini sağlayacağız."