Son Dakika | Fon soruşturmasında Merkez Bankası eski başkan yardımcısı hakkında tutuklama talebi

Fon soruşturması kapsamında gözaltına alınan, aralarında eski Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Erkan Kilimci'nin de bulunduğu 13 kişi, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

ESKİ TCMB BAŞKAN YARDIMCISI'NA TUTUKLAMA TALEBİ

Savcılık tarafından haklarında tutuklama talep edilen 13 isim şöyle:

Ali Rıza İncekaya, Haldun Saffet İnal, Erkan Kilimci, Ayşe Seher Aydın, Enes Yazıcı, Feryal Köker, Müjdat Ede, Nilgün Sarıçalı, Oğuzhan Özerkaya, Onur Göğebakan, Orçun Berkay Kaya, Sezai Bekgöz, Ahmet Özcan

Eski Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Yardımcısı Erkan Kilimci

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve toplam büyüklüğü 18 milyar doları aşan fon krizi ile sermaye piyasası işlemlerine yönelik soruşturma kapsamında, Tera Grubu ile bağlantısı olduğu belirtilen Ali Rıza İncekaya, Haldun Saffet İnal ve Erkan Kilimci'nin de aralarında bulunduğu 21 kişi gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınanlar arasında bulunan ve daha önce TCMB Başkan Yardımcılığı görevini de yürüten Kilimci, Tera'daki görevinden 18 Eylül'de istifa ettiğini belirtmişti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 13 ismin savcılık sorgusu tamamlandı.

Savcılık; Ali Rıza İncekaya, Haldun Saffet İnal, Erkan Kilimci, Ayşe Seher Aydın, Enes Yazıcı, Feryal Köker, Müjdat Ede, Nilgün Sarıçalı, Oğuzhan Özerkaya, Onur Göğebakan, Orçun Berkay Kaya, Sezai Bekgöz, Ahmet Özcan hakkında tutuklama talep etti.