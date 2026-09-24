Yenilik Partisi YENİ Parti'ye birleşme çağrısı yapıp süre verdi

Yenilik Partisi Başkanlar Kurulu ve Egemenlik Meclisi, "YENİ Parti" isminin kendi partileriyle iltibasa yol açtığı gerekçesiyle Yargıtay ve Anayasa Mahkemesi'ne taşınan hukuki süreci değerlendirmek üzere bugün olağanüstü ortak oturumla toplandı. Toplantının ardından kameraların karşısına geçen Öztürk Yılmaz, kurulların oy birliğiyle aldığı kararı açıkladı ve krizin çözümü için YENİ Parti'ye resmen kurumsal birleşme teklif etti.

"EĞER BİZİMLE BİRLEŞMEK İSTİYORLARSA KARARLARINI VERSİNLER"

Basın toplantısında "partilerin birleşmesi" vurgusu yapan Öztürk Yılmaz, gazetecilerin "Sorunun çözülmesi için Yenilik Partisi ile YENİ Parti'nin birleşmesi şart mı?" sorusuna net bir dille yanıt veren Yılmaz, birleşmenin zorunluluğunu şu sözlerle açıkladı:

"Bence birleşme olduğu zaman 15 gün içerisinde hepsi bitiyor; bitiyor! Birleşme olmadığı zaman, isim sorununu çözemiyorlar. İsmi kongrede değiştirebilirler ama bu defa seçime yeterlilik sorunu var. Birleşmeyle ise üç sorun birden aynı anda ortadan kalkıyor; 15'inci günde her şey bitiyor. Bizim sunduğumuz yol haritası çok açık: 1- Gelin, 15 gün içerisinde isim sorununuzu çözelim. 2- Gelin, yeterlilik sorununuzu 15 gün içerisinde çözelim. 3- Gelin, partilerin birleşmesini sağlayarak toplumsal muhalefeti 15 gün içerisinde derleyip toplayalım. Eğer bizimle birleşmek ve bu sorunları çözmek istiyorlarsa 5 Ekim Pazartesi gününe kadar kararlarını versinler."

Yılmaz, toplumsal muhalefetin bölünmesinin mevcut iktidar karşısında muhalefetin aleyhine işleyeceğini kaydederek, muhalefet iddiasındaki hiçbir partinin yıpratılmasına göz yummak istemediklerini ifade etti.

"İSİM DEĞİŞSE BİLE YETERLİLİK İÇİN BİRLEŞME ŞART"

Yasal sürece dikkat çeken Yılmaz, kurultay yapmanın otomatik olarak seçime girme hakkı tanımadığını vurguladı. Türkiye'de faaliyette olan 185 partiden sadece 30'unun seçime katılma yeterliliğine sahip olduğunu iddia eden Yılmaz, şunları söyledi:

"Birleşme olmazsa ne olacak? YENİ Parti yarın kongresinde ismi değiştirebilir, isim değiştirmek en kolay konudur. Ancak yetkilileri '15 Kasım'da büyük kurultayımızı yapacağız' diyor. Büyük kurultay yapılınca seçime yeterlilik kazanılmıyor. Yasa gereği kurultayın üzerine 6 ay daha bekleme süresi koymanız gerekiyor; bu da takvimi 14-15 Mayıs'a taşır. 14 Mayıs'ta erken seçim kararı alınırsa seçime giremezsiniz. Biz Yenilik Partisi olarak bu yeterliliği 8,5 ayda tırnaklarımızla aldık. Partilerin birleşmesi bu yüzden şarttır; birleşme gerçekleşirse YENİ Parti bizim mevcut yeterliliğimiz üzerinden hiçbir engele takılmadan yoluna devam eder."