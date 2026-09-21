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YENİ Parti'nin isim tartışmasında flaş gelişme: Öztürk Yılmaz olağanüstü toplantıya çağırdı

Yenili Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, YENİ Parti ile yaşanan isim benzerliği sorununu görüşmek üzere partisinin Başkanlar Kurulu'nu ve Egemenlik Meclisi'ni olağanüstü toplantıya çağırdı. Yılmaz, yoplantı çağrısını sosyal medyadan duyurdu.

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Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, YENİ Parti ile yaşanan isim sorunu nedeniyle 24 Eylül Perşembe günü partisinin Başkanlar Kurulu'nu ve Egemenlik Meclisi'ni olağanüstü toplantıya çağırdı.

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Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, konuya ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"YENİ Parti ile yaşanan isim krizi nedeniyle olağanüstü toplanıyoruz. 24 Eylül Perşembe günü saat 11.00’de, Yenilik Partisi Başkanlar Kurulu ve Egemenlik Meclisini ortak oturumla olağanüstü toplantıya çağırmış bulunmaktayım. Alınacak kararları aynı gün saat 15.00’de yapacağım basın açıklaması ile kamuoyu ile paylaşacağım. Basın açıklamasında soru cevap bölümü de olacaktır" (ANKA)

NE OLMUŞTU?

YENİ Parti lideri Özgür Özel, daha önce parti isminin Anayasa Mahkemesi önünde olduğunu ve AYM’nin iltibas kararı vermesi halinde “yeni” kelimesini koruyan farklı bir isimle devam edebileceklerini belirtmişti.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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