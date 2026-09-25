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TRANSFER İÇİN HAREKETLİ GÜNLER

Ara transfer dönemi öncesi Galatasaray yönetiminin çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Tüzemen, kadroya önemli takviyeler yapılacağını öne sürdü.

Tecrübeli gazeteci, "Aldığım bilgilere göre transfer konusunda bir hayli çalışma var. Galatasaray, 3 net direkt oyuncu almalı. Ben yönetimin de planının bu olduğunu biliyorum" şeklinde konuştu.