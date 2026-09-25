İlkay Gündoğan Fenerbahçe iddiası gerçek çıktı
Galatasaray'ın yıldızı İlkay Gündoğan'la ilgili Fenerbahçe iddiası gerçek çıktı.
Galatasaray'ın gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Levent Tüzemen, İlkay Gündoğan'ın transfer süreci, Okan Buruk'un kadro tercihleri ve sarı-kırmızılıların transfer planlaması hakkında dikkat çeken açıklamalar yaptı.
Fenerbahçe İlkay Gündoğan iddiası ise gerçek çıktı. Levent Tüzemen Galatasaray yönetiminden aldığı bilgiyi paylaştı.
İLKAY GÜNDOĞAN FENERBAHÇE İDDİASI GERÇEK ÇIKTI
İlkay Gündoğan hakkında ortaya atılan iddiaları Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu'ya sorduğunu belirten Tüzemen, aldığı yanıtları paylaştı.
Tüzemen, "İlkay Gündoğan için 'Çalışmıyor' sözlerini sordum, Abdullah Kavukcu 'Çalışıyor' dedi.
Ayrıca, 'Galatasaray'ı sevdiği için alacaklarını bırakıp geldi' sözlerini sordum, Abdullah Kavukcu 'Doğru, Fenerbahçe bizim verdiğimiz paranın daha fazlasını verdi ama İlkay gitmedi' dedi" ifadelerini kullandı.
OKAN BURUK'A OYUNCU TERCİHİ ELEŞTİRİSİ
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un bazı oyuncu tercihlerini eleştiren Tüzemen, özellikle Yunus Akgün konusunda farklı düşündüğünü belirtti.
Deneyimli yorumcu, "Okan Buruk'un oyuncu tercihlerinde adaletli davranmadığını düşünüyorum. Yunus Akgün sağ açık oynarken 10 numaraya koyup onu pasif hale düşürmek doğru bir şey değil. Yunus, çocukluğundan beri sağ açık oyuncusu" dedi.
"YUNUS VE BATRAKOV FORMAYI HAK EDİYOR"
Kadro tercihleriyle ilgili görüşlerini sürdüren Tüzemen, performansa göre forma verilmesi gerektiğini savundu.
"Yunus oynamayı hak ediyor, Batrakov hak ediyor. Sol tarafta Leao hak ediyorsa oynasın, oynamıyorsa Barış Alper Yılmaz devam etsin" ifadelerini kullanan Tüzemen, form durumunun ön planda tutulması gerektiğini söyledi.
TRANSFER İÇİN HAREKETLİ GÜNLER
Ara transfer dönemi öncesi Galatasaray yönetiminin çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Tüzemen, kadroya önemli takviyeler yapılacağını öne sürdü.
Tecrübeli gazeteci, "Aldığım bilgilere göre transfer konusunda bir hayli çalışma var. Galatasaray, 3 net direkt oyuncu almalı. Ben yönetimin de planının bu olduğunu biliyorum" şeklinde konuştu.