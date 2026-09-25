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Zehra Güneş ateşledi Ebrar Karakurt direnemedi: Nefes kesen son!

Türk voleybolunun 2 yıldızı Ebrar Karakurt ile Zehra Güneş bir kez daha karşı karşıya geldi. Zehra Güneş ateşledi, Ebrar Karakurt direnemedi: Nefes kesen son!

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Spor Servisi
Spor Servisi Haber Editörü
Zehra Güneş ateşledi Ebrar Karakurt direnemedi: Nefes kesen son! - Fotoğraf: 1
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Türk voleybolunun 2 yıldızı Ebrar Karakurt ile Zehra Güneş, bir kez daha karşı karşıya geldi. Zehra Güneş ateşledi, Ebrar Karakurt direnemedi: Nefes kesen son!

Zehra Güneş ateşledi Ebrar Karakurt direnemedi: Nefes kesen son! - Fotoğraf: 2
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İzmir'de Aras Kargo'nun düzenlediği dostluk turnuvasının finali hiç beklenmedik bir sona sahne oldu. Finalde VakıfBank ile Eczacıbaşı karşı karşıya geldi.

Zehra Güneş ateşledi Ebrar Karakurt direnemedi: Nefes kesen son! - Fotoğraf: 3
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Eczacıbaşı hızlı başladığı maçta özellikle Ebrar Karakurt ve Alman oyuncusu Weitzel ile ilk 2 sete ağırlığını koydu. Setleri 25-21 ve 25-18 aldı.

Zehra Güneş ateşledi Ebrar Karakurt direnemedi: Nefes kesen son! - Fotoğraf: 4
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Ancak VakıfBank'ın kaptanı Zehra Güneş takım arkadaşlarını ateşledi, o andan itibaren Ebrar Karakurt önderliğindeki Eczacıbaşı dirense de durdurumadı. İki seti 25-23 ve 25-15'le VakıfBank alında durum 2-2 oldu ve maç 5. sete gitti.

Zehra Güneş ateşledi Ebrar Karakurt direnemedi: Nefes kesen son! - Fotoğraf: 5
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5. sette ise Zehra Güneş şov vardı. İnanılmaz bir şey oldu. Bu sette Eczacıbaşı 2-1 öndeyken Zehra'nın servisleri başladı.

Zehra Güneş ateşledi Ebrar Karakurt direnemedi: Nefes kesen son! - Fotoğraf: 6
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Zehra Güneş, müthiş bir şekilde 10-0'lık seri yakaladı. Sonuçta 15-3 önde tamamlayan VakıfBank, turnuvanın şampiyonu oldu.

Zehra Güneş ateşledi Ebrar Karakurt direnemedi: Nefes kesen son! - Fotoğraf: 7
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Karşılaşmayı Zehra 11 sayı, 4 blok, 2 aceyle tamamladı. VakıfBank'ın en skorer ismi 18 sayı ile Brancuska oldu.

Zehra Güneş ateşledi Ebrar Karakurt direnemedi: Nefes kesen son! - Fotoğraf: 8
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Ebrar Karakurt ise takımının en skorer ismiydi. 14 sayı, 2 blok, 1 ace ile oynadı. Weitzel 13 sayı, 1 blok, 1 ace yaptı.

Zehra Güneş ateşledi Ebrar Karakurt direnemedi: Nefes kesen son! - Fotoğraf: 9
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Sonuçta Ebrar Karakurt dirense de Zehra Güneş'in ateşlemesine karşı koyamadı. Ve ezeli rakiplerin Sultanlar Ligi öncesi buluşmasında kazanan Zehra Güneş oldu.

Zehra Güneş Ebrar Karakurt Vakıfbank Eczacıbaşı
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