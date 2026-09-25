Zehra Güneş ateşledi Ebrar Karakurt direnemedi: Nefes kesen son!
Türk voleybolunun 2 yıldızı Ebrar Karakurt ile Zehra Güneş bir kez daha karşı karşıya geldi. Zehra Güneş ateşledi, Ebrar Karakurt direnemedi: Nefes kesen son!
Türk voleybolunun 2 yıldızı Ebrar Karakurt ile Zehra Güneş, bir kez daha karşı karşıya geldi. Zehra Güneş ateşledi, Ebrar Karakurt direnemedi: Nefes kesen son!
İzmir'de Aras Kargo'nun düzenlediği dostluk turnuvasının finali hiç beklenmedik bir sona sahne oldu. Finalde VakıfBank ile Eczacıbaşı karşı karşıya geldi.
Eczacıbaşı hızlı başladığı maçta özellikle Ebrar Karakurt ve Alman oyuncusu Weitzel ile ilk 2 sete ağırlığını koydu. Setleri 25-21 ve 25-18 aldı.
Ancak VakıfBank'ın kaptanı Zehra Güneş takım arkadaşlarını ateşledi, o andan itibaren Ebrar Karakurt önderliğindeki Eczacıbaşı dirense de durdurumadı. İki seti 25-23 ve 25-15'le VakıfBank alında durum 2-2 oldu ve maç 5. sete gitti.
5. sette ise Zehra Güneş şov vardı. İnanılmaz bir şey oldu. Bu sette Eczacıbaşı 2-1 öndeyken Zehra'nın servisleri başladı.
Zehra Güneş, müthiş bir şekilde 10-0'lık seri yakaladı. Sonuçta 15-3 önde tamamlayan VakıfBank, turnuvanın şampiyonu oldu.
Karşılaşmayı Zehra 11 sayı, 4 blok, 2 aceyle tamamladı. VakıfBank'ın en skorer ismi 18 sayı ile Brancuska oldu.
Ebrar Karakurt ise takımının en skorer ismiydi. 14 sayı, 2 blok, 1 ace ile oynadı. Weitzel 13 sayı, 1 blok, 1 ace yaptı.
Sonuçta Ebrar Karakurt dirense de Zehra Güneş'in ateşlemesine karşı koyamadı. Ve ezeli rakiplerin Sultanlar Ligi öncesi buluşmasında kazanan Zehra Güneş oldu.