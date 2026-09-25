Zehra Güneş ateşledi Ebrar Karakurt direnemedi: Nefes kesen son!

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Ancak VakıfBank'ın kaptanı Zehra Güneş takım arkadaşlarını ateşledi, o andan itibaren Ebrar Karakurt önderliğindeki Eczacıbaşı dirense de durdurumadı. İki seti 25-23 ve 25-15'le VakıfBank alında durum 2-2 oldu ve maç 5. sete gitti.